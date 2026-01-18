Lidia González 18 ENE 2026 - 09:30h.

La creadora de contenido desvela lo que realmente piensa de la exconcursante de 'Gran Hermano'

Nicole Delgado llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a comentar las últimas novedades del mundo de los influencers, pero también para hablar de la última polémica que ha protagonizado. La creadora de contenido aclara en qué punto está su relación con Amor Romeira tras protagonizar una fuerte discusión. La presentadora no ha podido evitar hacerle esta pregunta tras lo sucedido y ella no se ha cortado a la hora de responder. ¡Dale al play y descubre la respuesta, en el programa completo, en Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido, que admite haberse “peleado con todo el mundo”, se sincera sobre el origen del conflicto que tuvo con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’. “Ella contraatacó”, asegura la influencer al explicar el desarrollo cronológico de los acontecimientos.

Después de hablar claro sobre el cambio de imagen de Tiana Marrash, la influencer se ha sincerado para confesar lo que realmente piensa de la colaboradora de televisión. Nicole Delgado, que asegura haber tenido una conversación con Amor sobre lo sucedido, desvela cuál es su relación actual con ella tras este enfrentamiento.

Nicole Delgado se ha abierto en canal, no solo para hablar sobre la última polémica que ha protagonizado, sino también para hablar del complicado momento que atraviesa. La creadora de contenido se sincera sobre su ruptura sentimental y las causas que han provocado esta situación.

Nicole Delgado se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para hablar del enfrentamiento que ha tenido con Amor Romeira y explicar en qué punto se encuentra su relación en este momento. Además, se pronuncia sobre la pillada que le hicieron a la colaboradora de televisión con un futbolista, alguien diferente a la persona que estaba conociendo. ¡Dale al play y descúbrelo, en Mediaset Infinity!