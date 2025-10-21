Equipo mtmad 21 OCT 2025 - 14:07h.

La influencer se sincera sobre todos los retoques a los que se ha sometido

Nicole Delgado desvela la indecente propuesta que le ha hecho un jugador del Real Madrid

Nicole Delgado habla sin filtros al desvelar todas sus operaciones y retoques estéticos. La influencer, en su primera visita al videopodcast de ‘En todas las salsas’, aprovecha para sincerarse como nunca y opinar sobre todos los cotilleos. En un momento de muchas intervenciones estéticas en el mundo de las influencers, Nicole habla sin pelos en la lengua sobre sus retoques a lo largo de los años. ¡Entérate de todo en el programa completo , en Mediaset Infinity!

Tras enseñar, en exclusiva, el resultado de la operación de pecho de Alba Rodríguez , invitada al videopodcast, la presentadora de ‘En todas las salsas’ no duda en dirigir la conversación hacia Nicole Delgado. “¿Qué te has hecho tú?”, le pregunta sin rodeos. La influencer de Canarias, que ha mostrado su lado más atrevido y sincero en el programa, se adentra en la conversación con su característico tono divertido. “Yo nada, soy natural biológica”, comenta con ironía antes de desvelar las operaciones que se ha realizado.

La creadora de contenido se adentra a desvelar todos los retoques a los que se ha sometido, sorprendiendo a los colaboradores del videopodcast con su respuesta. “¿Nada en la cara?”, insiste John Kha. Nicole Delgado habla una a una de cuáles son las operaciones que tiene en su historial e incluso admite haberse realizado un mismo retoque en dos ocasiones. ¡Haz click y entérate de todo!

Siguiendo con las operaciones estéticas, entre el resultado de la operación de pecho de Alba Rodríguez y los retoques que se ha realizado Nicole Delgado, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones' continúa dando todos los detalles sobre su intervención. “Tengo un implante que hace efecto velcro”, desvela la influencer sobre el procedimiento llevado a cabo en su operación. La alicantina se sincera sobre lo contenta que está con el resultado y confiesa cómo está llevando el postoperatorio. ¡No te pierdas nada en el programa completo!

Tras hablar del cambio físico de Alba Rodríguez con motivo de su operación de pecho, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ siguen comentado todo sobre los ‘salseos’ más jugosos del momento. Se desvelan todos los detalles sobre la nueva relación entre María Aguilar y Kylian Mbappé, además del dineral que ha costado el anillo de compromiso de Anna Padilla. Nicole Delgado también aprovecha su visita para sincerarse sobre su relación con Triana Marrash y el caché de los participantes de la casa de ZonaGemelos.