Noemí Salazar cambia de hábitos y explica el motivo de su decisión

Noemí Salazar cambia de hábitos y explica el motivo de su importante decisión: "Es necesario"
La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' ha empezado el año cambiando sus hábitos tras tomar una importante decisión
Noemí Salazar ha decidido comenzar el año tomando una importante decisión que va a suponer un cambio de hábitos en su vida. La exintegrante de 'Los Gipsy Kings' y defensora de Raquel Salazar en 'GH DÚO' ha dado muchas vueltas hasta tomar esta determinación con la que espera ver resultados y por la que tanto ha apostado.
La 'reina del brilli' ha confesado a través de sus redes sociales que ha tratado de buscar todo tipo de soluciones y que el año pasado ya dio un primer gran paso, pero está concienciada con mantener su estado físico y más aún después de su abdominoplastia. Es por ello que ha manifestado su deseo de hacer "una limpieza". por motivos de peso su cuerpo necesita una limpieza.
Tras unas Navidades marcadas por el estrés familiar, debido al paso de su madre, Raquel Salazar, por 'GH VIP' y los excesos en las comidas, su objetivo es claro desinflamar el organismo y recuperar la energía. Para lograrlo, la influencer y madre de dos hijos ha compartido con sus seguidores su método: cuatro días de ayuno, alimentándose exclusivamente de caldos naturales y ecológicos de pollo, vaca y gambas rojas.
La empresaria ha decidido compartir el proceso en sus redes sociales como un ejercicio de responsabilidad personal, "Lo digo por aquí para comprometerme, porque sino, al final nunca empiezo", confesaba con honestidad. Al hacerlo público, la creadora de contenido busca un compromiso más fuerte consigo misma, admitiendo que dar este primer paso ha sido el mayor de los retos.
Este giro en su estilo de vida no se queda solo en una dieta líquida temporal, la hija de Raquel Salazar busca una mayor conciencia sobre lo que ingiere, apostando por productos 100% naturales, sin aditivos ni "guarradas", como ella misma se refiere a los ultraprocesados.
Aunque su anuncio ha generado una gran cantidad de mensajes, Noemí Salazar ha prometido ir detallando su evolución poco a poco. De momento, prefiere no dar lecciones técnicas, ya que ella misma está descubriendo cómo reacciona su cuerpo y si realmente va a cumplir con ello, pero tiene claro que compartirlo con su comunidad.