Patricia Fernández 16 ENE 2026 - 00:49h.

Varios enfrentamientos se generan durante la gala de 'GH DÚO' con Cristina Piaget y Carlos Lozano

Jorge Javier, sobre las imágenes de la brutal bronca entre Belén Ro y Cristina Piaget en la ducha: "Es incalificable"

La cosa está que arde en la casa de 'GH DÚO' y Cristina Piaget tiene mucho que ver, lo que generaba una gran tensión durante la gala en directo. Jorge Javier Vázquez preguntaba a los concursantes si creen que la concursante ha llegado para dinamitar la casa, lo que terminaba generando fuertes enfrentamientos entre todos.

Carlos Lozano, contra Belén Ro por su afirmación de Cristina Piaget

Algunos concursantes respondían que "sí", pero ante el silencio de otros, Belén Rodríguez pensaba que se habían callado todos, incluido Carlos Lozano, lo que hacía enfadarse a este: "Eres una falsa, sácame un vídeo en el que hable mal de mi amiga, qué estrategia más sucia. Conmigo lo llevas claro a partir de ahora". El que, entre gritos, decía a todos que hay dos grupos, todos en uno y él y su compañera en otro.

"Ellos se han dedicado a desestabilizarme a mí", dejaba claro Cristina y Raquel Salazar reaccionaba: "Ella estaba desestabilizada desde saliste de tu madre". Lo que provocaba que Cristina estallase: "¡Me voy a mi casa, con mi madre no!". Y se levantaba del sofá muy enfadada". Carlos Lozano iba tras ella para tranquilizarla y Jorge se alertaba de algo: "Vuelve Cristina".

Con Cristina y Carlos ya en el salón, y ella explicaba el por qué de su explosiva reacción, aunque aseguraba que no había insultado a Raquel: "Todo el que tiene una madre se hubiera sentido peor que yo". Pero Salazar dejaba claro que "no ha nombrado a su madre" y que respeta a las madres, si no que se refería a lo que ha visto de su comportamiento: "Ella intenta llevarse las frases a su terreno".

El gran estallido de Antonio Canales contra Cristina

Y Antonio Canales pedía la palabra para pronunciarse sobre esto: "Hemos entrado a convivir, pero lo que no puede ser que Cristina diga que la hemos tratado de desestabilizarla, ella tiene su forma de ser y esa forma de ser nos ha agotado en muchos momentos, esas bajadas y subidas nos pone muy nerviosos". Cuando Cristina intentaba interrumpirle, el bailaor brotaba como nunca: "¡Que te calles, que estoy hablando yo. No me respeta!".

"Qué asco que no respetes hablar", decía Anita ante este momento y se terminaba generando otro tenso momento entre ella y Cristina. Anita explicaba que su compañera "le dijo que no quería hablar con ella" y las palabras de Cristina que no le gustaron nada sobre su hijo.

Laura Arjona, defensora de Cristina Piaget: "Es muy diferente a todos los perfiles"

