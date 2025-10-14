Verdeliss actualiza su estado de salud tras sufrir una complicada lesión

Rocío Molina 14 OCT 2025 - 17:11h.

Estefanía Unzu Ripoll ha mostrado las imágenes y cómo trata de llevar una lesión que se ha hecho tras una caída

Para Estefanía Unzu Ripoll, más conocida por todos como Verdeliss, parece que no existen límites. La exconcursante de 'GH VIP' lo demostró al completar la proeza sobrehumana de los siete maratones en siete continentes (World Marathon Challenge 2025). A ese reto le han seguido muchos otros y en todos ha salido triunfante. Nada le ha parado hasta ahora. La youtuber está sufriendo una lesión que se está alargando más de la cuenta y ha actualizado su estado de salud a sus seguidores.

La influencer de 39 años no se pone límites, pero un contratiempo es el que le ha hecho frenar en seco. Este problema físico que le ha surgido a raíz de una mala caída ha obligado a la de Pamplona a guardar reposo y a tener que hacer una rehabilitación exhaustiva. Y, aún así, Verdeliss está preocupada porque su recuperación no está siendo rápida ni tan llevadera como en otras ocasiones

En concentro, lo que le preocupa a la Campeona de España es que su recuperación está estancada. Su tobillo no presenta un aspecto normal y no puede aguantar los ritmos a los que está acostumbrada a entrenar. Consciente del interés que genera y para dar respuesta a sus seguidores, la de Navarra ha actualizado el estado de salud de su tobillo y ha compartido unas imágenes para mostrar su estado dos semanas después de la lesión.

"Se me pone como una bota en reposo. Y cuando 'echo a correr' me baja la inflamación. El mundo al revés. Mi no entender", ha expresado incrédula sobre algunos síntomas para los que no encuentra explicación y que le ofrecen más dudas acerca de lo que le está pasando.

Tratando de bajar el ritmo para saber si eso va a ayudar a que se reponga del todo, Verdeliss se está encontrando con la situación contraria. El reposo solo hace que su tobillo esté cada vez más hinchado. "¿Dolor? En apoyo vertical, ninguno. Ahora bien como se me doble veo las estrellas. Y la movida es que siento como si hubiese perdido la estabilidad. Se me tuerce a la mínima", cuenta acerca de lo que está experimentando.

Ante esta extraña situación, Estefanía Unzu Ripoll está optando por no usar ningún método invasivo. Lo clásico como el hielo no le está haciendo efecto. "Mero trámite", lo califica y, aunque trata de parar su actividad diaria en casa y con los niños le impide hacer un reposo total. "El vendaje compresivo sí que me mejora", ha destacado y tampoco está tomando antiinflamatorios porque no es partidaria de ellos.

La atleta se ha lamentado de su suerte y de lo lento que se está recuperando su tobillo. "Manda narices que no me lesione jamás y esto venga de un golpe. Me tropiezo hasta con una línea pintada en el suelo", ha sido lo que ha dicho Verdeliss para desahogarse a través de sus redes.