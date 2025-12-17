Lorena Romera Ana Carrillo 17 DIC 2025 - 13:08h.

Estefanía Unzu Ripoll anuncia en exclusiva una feliz noticia que involucra a su marido y a sus ocho hijos

Verdeliss habla de la alimentación que sigue su familia: "Es una dieta muy rápida"

Estefanía Unzu Ripoll ha hablado de un importante cambio en su vida que involucra a toda su familia. La influencer, conocida en redes como Verdeliss, se ha sincerado en exclusiva para Outdoor sobre este giro de 180º que está cada vez más próximo. Una etapa que implica a su marido, Artiz Seminario, y a sus ocho hijos y que es señal de lo bien que le están yendo las cosas a nivel profesional. "Lo necesito", ha reconocido la atleta, que ha explicado los motivos de esta decisión.

El 2025 ha sido un año frenético para Verdeliss: completar su reto de 7 maratones en 7 días en 7 continentes quedando primera del ranking general del World Marathon Challenge 2025 y consiguiendo un hueco en el Libro Guinness de los Récords como la mujer más rápida, batir el récord de España de los 100 kilómetros, grabar su propio documental y un larguísimo etcétera con el que no ha dejado de ampliar su palmarés.

Además, la que fuera concursante de 'GH VIP' ha seguido haciendo lo imposible por cuadrar su agenda y seguir disfrutando de tiempo de calidad con sus ocho hijos, que son el centro de su universo. Ahora, a su paso por la alfombra roja de los Premios Ídolo, y en exclusiva para Outdoor, la creadora de contenido para redes sociales ha explicado el importante cambio que se avecina en los próximos meses y que involucra a toda su familia.

Y es que, con tanto viaje y continuos trenes Pamplona-Madrid por motivos de trabajo, Verdeliss está moviendo hilos para la adquisición de una segunda residencia en la capital. "Lo necesito", ha expresado Estefanía Unzu Ripoll, que pretende evitar estos desplazamientos constantes. "Me he planteado mudarme porque además mi trabajo está aquí, mi oficina también, donde las cuatro torres. Yo siempre lo he dicho: soy navarra de raíces y madrileña de corazón", ha señalado en exclusiva.

Pero la atleta, exconcursante de 'GH VIP', ha dejado claro que no es un mero propósito, sino un proyecto que está sobre la mesa y que ya tiene hablado con su marido. "Nos encanta Madrid... Así que sí, una segunda residencia aquí sí que entra en los planes. Nos va a abrir muchas posibilidades. Y la situación ahora mismo es un engorro. Hoy, por ejemplo, no pasamos ni la noche aquí y son cuatro horas de coche, ida y vuelta", ha explicado, anunciando emocionada esta feliz noticia que cambiará su vida de manera radical.