Lorena Romera 20 ENE 2026 - 10:33h.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha recibido críticas por llamar a unos perros como sus exparejas; Carla Barber, Marta Riumbau y Estela Grande

Diego Matamoros y Carla Barber tienen firmado un acuerdo de confidencialidad: qué es y consecuencias de incumplirlo

Compartir







Diego Matamoros ha sido duramente criticado por el dardo que ha lanzado a sus exparejas. En un vídeo que ha publicado a través de su perfil de Instagram, promoviendo la adopción de unos cachorros que "buscan un hogar". De la mano con Fundación Animal Rescue, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha generado una gran polémica al 'bautizar' a estos perros con los nombres de sus exnovias, Carla Barber, Marta Riumbau y Estela Grande.

"Cachorros en adopción", anuncia el hermano de Laura Matamoros en esta publicación en la que pide "una segunda oportunidad" para estos perretes. El creador de contenido se ha asociado con este centro de rescate y recuperación de animales abandonados para promover la adopción de estos animales sin hogar.

PUEDE INTERESARTE Marta Riumbau habla por primera vez sobre su intención de ser madre con Diego Matamoros

"Un perro es una responsabilidad, pero un cachorro aún más. Hay que estar seguro de que esos meses que pasaréis juntos serán una prueba de amor, paciencia y aprendizaje por ambas partes", escribe el influencer, de 39 años. Una iniciativa que ha sido aplaudida por muchos... hasta que han visto la pulla que Diego Matamoros ha lanzado a todas sus exnovias.

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros toma una drástica decisión tras el envenenamiento de sus perros

Y es que Diego Matamoros ha llamado a estos perritos con el nombre de quienes un día fueron su pareja. "Los he bautizado. Se llaman Carla, Marta y Estela", ha comentado con humor el que fuera concursante de 'Supervivientes'. "Buscan una familia", recalca él.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un vídeo en el que se escucha decir a la persona que graba: "Mira, este se esconde. Se llama Diego, por el panorama que tiene". "Todo parecido con la realidad es humor", escribe Diego Matamoros en el post. Pero, a pesar de que ha querido dejar claro que no se trata más que de una broma, el madrileño ha recibido duras críticas.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Es una provocación a tus exparejas"

"La iniciativa es buena, pero el comentario de los nombres… qué bajeza. Chicas, qué suerte tuvisteis", "qué poca gracia tienes, hijo", "qué pena que Diego fastidie el vídeo poniéndoles el nombre de sus ex a los cachorritos", "qué comentario tan de mal gusto... lo de los nombres está fuera de lugar. Es una provocación a las ex" o "de manera sutil, acaba de llamar perras a sus exparejas", se puede leer en la publicación.