Lorena Romera 14 NOV 2025 - 13:02h.

El exconcursante de 'Supervivientes' lleva días sin salir de casa, a raíz del envenenamiento a sus perros

Diego Matamoros cuenta que han envenenado a sus perros y busca al responsable

Diego Matamoros ha tomado una drástica decisión tras el envenenamiento a sus perros. El que fuera concursante de 'Supervivientes' está viviendo días muy difíciles tras ver la vida de sus dos compañeros de vida peligrar. A través de su perfil de Instagram, el hermano de Laura Matamoros ha explicado que se ha visto obligado a tomar cartas en el asunto.

El creador de contenido contaba hace algunos días lo que había ocurrido. Amarok y Skoll, sus dos perros 'lobo', como él los llama, habían sido envenenados, provocando un severo cuadro de vómitos y diarrea "con bastante sangre". Después de unos días intentando estabilizarlos, el que fuera pareja de Marta Riumbau reaparecía en redes para desahogarse:

"Llevo varios días cuidando de los lobos, preocupado. Los han envenenado. Ha sido difícil y no quería decir nada. Ya están mejorando. Estoy poniendo una denuncia a la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa". Pero finalmente esto no ha sido suficiente. Diego Matamoros ya no está tranquilo ni en su propia casa. A esto se le suma que los perros siguen sufriendo problemas de salud a raíz de este envenenamiento.

Amarok sufrió ayer una recaída, pero "con medicación y comida" parece que ya está algo mejor. Hoy es Skoll, el pequeño, quien le tiene preocupado. "El problema de esta gente (el que ha cometido la atrocidad) es que son reincidentes, tienen denuncias, pero están mal de la cabeza o son malas personas... o ambas cosas, y no van a parar. Entonces, o te tomas la justicia por tu mano o lo dejas en manos de la justicia", comienza señalado el exconcursante.

"Así que he tomado una decisión", ha anunciado, haciendo que todas la atención recaiga sobre él. Ya en otro story, Diego Matamoros ha anunciado que abandona la casa en la que reside actualmente, a la que se había mudado no hacía mucho. "Me voy de aquí. Estaba muy a gusto. Es una zona muy bonita, muy agradable... Pero evidentemente este tipo de gente no va a parar", señala

Ahora su objetivo es comprarse un terreno. "Quiero diseñar mi casa", explica. Y es que a esto es a lo que se dedica Diego Matamoros, que tiene estudios en diseño de interiores. "Me he puesto de nuevo a mirar casas, no sé lo que me llevará, si unos días, unos meses... No estoy saliendo de casa ni para entrenar porque, evidentemente, tengo la preocupación por mis lobos. Ahora lo más importante es la salud de mis animales y mi bienestar, así que esa es mi decisión", ha anunciado Diego Matamoros.