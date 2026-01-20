Los colaboradores de 'En todas las salsas' revelan cómo han reaccionado las exparejas de Diego Matamoros a su post en Instagram

Diego Matamoros revela su verdadero nombre: así se llama realmente

Todo lo que parece ser un 'post' de Instagram, acaba siendo contenido analizado y estudiado por el equipo de 'En todas las salsas'. Sí, hablamos de la publicación del exconcursante de 'Supervivientes' junto a unos cachorros a los que ha decidido ponerles el nombre de sus exparejas. Es en este programa, el cual puedes disfrutar del completo en Mediaset Infinity, donde puedes descubrir la reacción de las exnovias de Diego Matamoros al saber que ha puesto sus nombres a tres perras.

Hace relativamente poco que Diego Matamoros se pasaba por el videopodcast para aclarar su estado sentimental y explicar cómo han sido sus últimas relacionales. Sin embargo, en esta ocasión son los colaboradores quienes analizan su última publicación en redes sociales, siendo Chema Martínez quien revela cómo les ha sentado a las implicadas estas declaraciones: "He tenido ocasión de hablar con gente que tiene mucha relación con este vídeo y me cuentan".

Además, no todo es lo que parece pues, según revela, este vídeo que en principio podría parecer polémico como su entrevista en la que admitió haber sido infiel, tiene un motivo razonable detrás. Una explicación a la Alba Carrizo aporta su 'granito de arena': "Es complicado elegir nueve nombres tan rápido. Lo primero que se te viene a la cabeza". No obstante, sea cual sea la reacción que hayan tenido sus exparejas, Pedro Jota tiene claro cuál habría sido la suya: "A mí mucha gracia, sinceramente, no me hace".

