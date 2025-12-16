Lidia González 16 DIC 2025 - 16:01h.

El exconcursante de ‘Supervivientes’ confiesa que no se arrepiente de haber sido infiel

Diego Matamoros se sincera sobre ser padre

Compartir







Diego Matamoros llega al plató de ‘En todas las salsas’ para contar toda la verdad sobre su vida y asumir algunas cosas de las que no ha hablado nunca. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ admite que ha sido infiel durante sus relaciones y se sincera por completo sobre este tema. Después de hablar del encuentro que ha tenido con Javier Tudela, el influencer explica cómo ha afrontado esta situación. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“No voy a ser mentiroso”, comienza comentando el creador de contenido. Después de esta afirmación, los colaboradores del videpodcast han querido conocer todos los detalles y no han dudado en preguntarle todo lo que han podido. El primo de Carlo Costanzia ha reflexionado al respecto y hace una sorprendente confesión sobre ello: “Suena mal, pero no tengo arrepentimiento de ello”.

Tras opinar sin tapujos sobre la relación que mantuvieron Rodri Fuertes y Adara Molinero, el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cómo ha hecho frente a esta situación en las relaciones en las que ha sido desleal y se muestra muy contundente. “Han intuido cosas, pero no lo he reconocido”, explica el creador de contenido y añade: “Siempre digo que hasta que no haya una prueba…”.

Programa completo: Diego Matamoros se sincera sobre los celos en sus relaciones

PUEDE INTERESARTE Diego Matamoros habla del encuentro que ha tenido con Javier Tudela

Diego Matamoros ha mostrado su faceta más personal durante su vista a ‘En todas las salsas’, en la que ha echado la vista a atrás a algunas de las parejas que ha tenido. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre los celos que ha vivido en sus relaciones y cómo ha conseguido lidiar con esas situaciones. Además, habla claro del perfil de personas con el que ha tenido que vivir este tipo de circunstancias.

Diego Matamoros aterriza pisando fuerte en el plató de ‘En todas las salsas’ para habla de todo y de todos sin tapujos. El que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se confiesa como nunca y desvela si está abierto al amor de nuevo, tras su última relación. Además, el creador de contenido habla sobre su relación con su hermana Anita Matamoros y desvela en qué punto se encuentra. ¡No te pierdas todas sus declaraciones, e primicia!