Diego Matamoros revela su verdadero nombre: así se llama realmente

Natalia Sette 05 DIC 2025 - 12:01h.

El exconcursante de 'Supervivientes' desvela por primera vez cómo se llama realmente y deja a los colaboradores en shock

Diego Matamoros opina sobre la relación de Rodri Fuertes con Adara Molinero

Diego Matamoros llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ respondiendo con sinceridad a todas las preguntas de los colaboradores. El exconcursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre lo que ha estado pasando en su vida en el tiempo que ha estado alejado de la televisión. Sus planes de ser padre , su último encuentro con Javier Tudela o su relación actual con Anita, entre otros. Además, el influencer se atreve a revelar su verdadero nombre.

No es la primera vez que un personaje televisivo decide desvelar cómo se llama realmente. Muchas veces, como en el caso de Anita Williams , la persona elige un nombre artístico con el que se le conoce en televisión y redes sociales. Ahora, ha sido el turno de Diego Matamoros de hablar claro sobre su nombre. “A parte de Diego ¿Qué más es?”, le pregunta la presentadora Vai Between my clothes.

Para la sorpresa de los presentes en el plató de ‘En todas las salsas’, Diego no es el único nombre del exconcursante de ‘Supervivientes’. “No quiero decirlo”, admite tímido el influencer. No es algo que vaya gritando a los cuatro vientos porque la realidad es que no le gusta nada. Es por ello que ha preferido mantenerlo en secreto, hasta ahora. “Es como de telenovela”, reconoce Diego.

Cuando Diego Matamoros dice su verdadero nombre todos se sorprenden. El exconcursante de ‘Supervivientes’ deja claro que el nombre es feo, sin embargo, a los colaboradores del videopodcast les gusta mucho. “Es bonito”, dice sincera Vai between my clothes. El resto está de acuerdo, por como lo había pintado Diego, se esperaban algo mucho peor. “A mi no me gusta”, concluye el influencer.

Diego Matamoros llega por primera vez al plató de ‘En todas las salsas’ para actualizar su vida personal y profesional después de pasar un tiempo alejado de la televisión y el foco mediático. El exconcursante de 'Supervivientes' habla sobre el ritual que hace en sus primeras citas con una chica, del encuentro que ha tenido con Javier Tudela y se sincera sobre si mantiene actualmente relación con su hermana Anita Matamoros ¡No te pierdas sus declaraciones dándole al play!