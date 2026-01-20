Rocío Molina 20 ENE 2026 - 10:03h.

La influencer y exparticipante de 'LIDLT' ha mostrado su mayor complejo en su canal de Youtube: "Esta soy yo"

Susana Molina habla de su hipotiroidismo y comparte sus resultados médicos: “Es muy personal”

Compartir







Susana Molina ha comenzado el año por todo lo alto y ha compartido con sus seguidores una parte suya de lo más íntima. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado y ha contado el mayor complejo que tiene, mostrándolo en exclusiva en su canal de Youtube.

La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 14' ha vuelto donde un día fue feliz y al espacio en el que ella se siente más auténtica que nunca: su canal de Youtube. La influencer de 35 años ha reconocido que Instagram se le queda pequeño a la hora de hacer vídeos y que tiene que editar y dejar mucho fuera y en este espacio ella puede alargarse todo lo que quiera.

De ahí que para volver a enganchar a sus seguidores a este medio, la mujer de Guille Valle ha dejado una pincelada de lo que se van a volver a encontrar en Youtube. A la Susana Molina más auténtica y que no se esconde. Por eso en el segundo vídeo (después del de presentación) la influencer ha mostrado cuál es su mayor complejo y ha animado a su legión de seguidores a que lo conozcan porque lo muestra por primera vez.

PUEDE INTERESARTE Susana Molina y Guille Valle enseñan cómo cocinar el mejor roscón de nata para los Reyes 2026: paso a paso

Canal de Whatsapp de Telecinco

En el vídeo en el que la amiga íntima de Anabel Pantoja muestra cómo han sido 24 horas en Londres con su madre, esta se ha sincerado y ha dejado ver la parte que le da manía y no le gusta de ella: su yo con las gafas de ver.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Vais a conocer a alguien que muy poca gente conoce. Esto es un paso muy importante para mí porque ahora mismo no veo absolutamente. Veo una silueta, pero no veo mi cara porque yo tengo muchas dioptrías y por lo tanto tengo un gran complejo con esto", ha dicho frente al espejo al quitarse las lentillas y ponerse sus gafas de ver.

Sin ningún tipo de postureo, Susana Molina ha dejado claro que estas lentes las lleva en la intimidad de su casa y que a día de hoy sigue sin acostumbrarse a verse con ellas. "Me voy a quitar esto porque me da vergüenza. Mirad el salto. Voy con todo. Esta soy yo", ha dicho, dejando claro que a través de estos vídeos de su vlog en Youtube, sus seguidores van a poder saber más de esa Susana Molina más desconocida.