Susana Molina habla de su hipotiroidismo y comparte sus resultados médicos

Natalia Sette 21 DIC 2025 - 18:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente sobre su diagnóstico y desvela lo síntomas que tuvo debido al hipertiroidismo

Susana Molina preocupaba a todos sus seguidores hace unos días publicando una foto con un apósito en el cuello. A la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ junto a Gonzalo Montoya le han recogido muestras por un nódulo que tiene. Ahora, se ha pasado por sus stories para actualizar su estado de salud, hablar de su hipotiroidismo y compartir sus resultados médicos.

Todas las alarmas saltaron cuando Susana Bicho comunicó que tenía un nódulo en la tiroides. A raíz de ahí, su comunidad no ha dejado de preguntarle cómo está y la influencer ha decidido darles una explicación larga y tendida. “Las del club del hipoteroidismo me entenderán”, comienza diciendo quitándole hierro al asunto. La ganadora de ‘Gran Hermano 14’ lleva meses padeciendo de la tiroides y probando la dosis necesaria para bajarla.

“He estado subiendo la dosis hasta que hemos dado con la que me lo ha conseguido bajar”, explica. Tras probar y probar, parece que ha dado con la dosis perfecta y la influencer ha empezado a ver resultados. Susana desvela en cuanto estaba su hormona TSH (Tirotropina) para que sus seguidores entiendan los avances que ha tenido. “Yo pasé de tener 4 a tener 33”, confiesa. El valor normal de la TSH sería hasta 4, por tanto, la creadora de contenido la tenía muy alta.

Afortunadamente, tras dar con la dosis necesaria, se le ha regulado bastante y no puede estar más contenta por ello. “Ahora estoy en un 4,8”, dice con una sonrisa en la cara. Sigue siendo alta, pero no tanto cómo la tenía hace unas semanas. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se abre en canal para contar todas estas actualizaciones porque sabe que muchas de sus seguidoras están pasando por lo mismo. “Es muy personal”, asegura.

Susana Molina desvela los síntomas que notó debido al hipotiroidismo

Susana también ha aprovechado para contar si notó algo diferente en ella por tener la tiroides alta. La expareja de Gonzalo Montoya desvela que al principio no sintió que nada cambiara dentro de ella, sin embargo, cuando empezó con la medicación sí que sintió grandes cambios. “Con el tiempo y con la medicación tomada bien, me he dado cuenta de que en esa época estaba baja de ánimos y mucho más cansada”, revela.

“Afecta a las hormonas y las mujeres somos un saco de hormonas revolucionadas”, continúa explicando. De hecho, la propia influencer confiesa que al principio no lograba distinguir si los síntomas que tenía era por la tiroides o por su ciclo menstrual. “Estaba muy pesimista y ahora todo lo contrario, estoy súper activa y positiva”, termina diciendo. Sin duda, Susana se siente aliviada por dar por fin buenas noticias