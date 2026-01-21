Lidia González 21 ENE 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y Luis Mateucci cuentan toda la verdad sobre su romance

Oriana Marzoli y Facundo González hablan sobre sus planes de mudarse juntos

Oriana Marzoli ha querido echar la vista atrás y revivir uno de sus momentos más impactantes, tanto personalmente como profesionalmente; por este motivo, ha llamado a una persona muy especial. Después de pronunciarse sobre un posible embarazo, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y Luis Mateucci recuerdan su relación tras 10 años. Uniéndose al trend más viral, la creadora de contenido habla de uno de los hitos que marcó su 2016. ¡Dale al play y no te pierdas lo que han contado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’, junto a su novio, Facundo González han invitado de forma virtual al argentino para sincerarse como nunca sobre su romance. Aunque pudiera parecer que ya se sabe todo sobre ellos, lo cierto es que la expareja ha sacado a la luz cómo lo vivieron realmente. Los influencers hablan cuentan cómo era su relación de puertas para dentro y lo explosiva que era: “Estábamos locos los dos y hacíamos un montón de locuras”.

“Éramos tal para cual”, asegura Luis Mateucci entre risas. La pareja fue muy seguida durante ese momento, despertando una gran cantidad de seguidores a su alrededor. “No pensaba que lo fuéramos a pegar tanto”, admite el creador de contenido. Además, después de confesar lo que tiene que mejorar con Facundo González, ambos comparan el romance que tuvieron con el que tiene la venezolana en la actualidad.

Capítulo completo: Oriana Marzoli recuerda la infidelidad de Luis Mateucci

A pesar de que Oriana Marzoli mantiene una buena relación con él, lo cierto es que todavía recuerda algunas cosas que pasaron durante su romance con el argentino. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ recuerda la infidelidad de Luis Mateucci y no se queda callada al respecto. “El único infiel fuiste tú”, asegura la creadora de contenido tras algunos comentarios del argentino.

Oriana Marzoli ha tenido un invitado muy especial a su canal, ‘Algo pasa con Oriana’, para rememorar uno de sus momentos públicos más icónicos. Por este motivo, ha tenido una profunda conversación con Luis Mateucci para hablar de su relación y cómo se sintieron en aquel momento. Además, el argentino desvela lo que realmente pensaba de ella en ese momento y todas las dudas que tuvo al inicio de su romance.