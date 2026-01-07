Lidia González 07 ENE 2026 - 09:01h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el importante requisito que debe cumplirse para mudarse con Facundo González

Oriana Marzoli cuenta toda la verdad sobre su gran cambio físico

Oriana Marzoli, por fin, ha podido pasar unos días de escapada junto a Facundo González, de quien ha estado separada durante cuatro meses. Después de tomar una importante decisión sobre su relación tras tanto tiempo sin verse, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y su novio hablan sobre sus planes de mudarse juntos. La influencer tiene muy claro lo que piensa sobre este tema y no ha dudado en decir todo lo que piensa. ¡Descubre todo lo que han contado en ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y su pareja han tenido que enfrentarse a la dificultad de estar separados por largos periodos de tiempo, algo que ha llegado a afectar a la influencer. Por este motivo, no es la primera vez que la pareja ha hablado sobre compartir un hogar juntos, pero ahora que su relación está más consolidada explican si van a dar este importante paso en el 2026.

A pesar de las inmensas ganas que ambos tienen de vivir juntos, lo cierto es que la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ tiene muy claros una serie de requisitos que quiere tener en cuenta. “Necesito que inviertas tú también”, asegura mirando a su pareja. La creadora de contenido asegura que quiere comprarse una casa, pero le lanza una importante advertencia a su pareja: “No soy 'sugar mommy' de nadie”.

El requisito indispensable que tiene que tener la nueva casa de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli no ha hablado únicamente con Facundo González sobre el tema económico respecto a comprarse un hogar en el que vivir juntos, sino que también ha dado un paso más. Oriana Marzoli desvela el requisito indispensable que tiene que tener su nueva casa. Además, confiesa el lugar exacto en el que quiere que esté situada.

Oriana Marzoli se sienta frente a las cámaras de mtmad para hacer un balance de todo lo que ha ocurrido durante este año y ponerse algunas metas para el que está por llegar. Junto a su pareja, Facundo González, hablan de sus planes de mudanza y de los aspectos que quieren mejorar en su relación. Además, muy emocionada, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre el peor momento que ha vivido este año. ¡Descubre lo que ha contado en su capítulo de mtmad, ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!