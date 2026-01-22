Lara Guerra 22 ENE 2026 - 13:36h.

Violeta y Edi se adentran en los detalles de su futura boda en el nuevo programa de Violedi

Violeta Crespo cuenta una emotiva anécdota con Gael, hijo de Edi Insua: “Me sale la vena protectora”

Violeta Crespo y Edi Insua tienen completamente formado su matrimonio, sólo les queda pasar por el altar para oficializar su compromiso. Y cómo tan sólo queda esto, ellos no han dudado en contar en su canal de VIOLEDI todos los detalles sobre lo que será el mejor día de sus vidas.

La pareja tiene muy claro su futuro y están tan solo a un paso de celebrar su boda y convertirse por fin en su ansiado 'marido y mujer'. Los que fueran concursantes de 'Gran Hermano' han comenzado todo el proceso para la celebración de su boda, sin embargo, aún hay muchos preparativos al frente y decisiones que tomar.

Los que fueran concursantes de 'Gran Hermano', lugar donde surgió su amor, se han puesto manos a la obra para poder darse el 'sí, quiero' cuanto antes. Asimismo, entre todos los detalles hay algo que Edi Insua tiene clarísimo, y es una de las actuaciones de la esperadísima boda. El gallego espera que Javi y Vanessa sean los que canten en su boda al ritmo de "carpeta, carpeta". ¡Dale al play para descubrir todos los detalles!

Capítulo completo: Violeta Crespo revela una emotiva anécdota con el hijo de Edi

Los que fueran concursantes de 'Gran Hermano' se han sincerado sobre los momentos que viven junto al hijo de él. De hecho, en este nuevo capítulo de VIOLEDI; la futura mujer de Edi se abre para contar una emocionante historia que ha vivido con el hijo del gallega y que no ha dudado en compartir con la audiencia.

Además, han explicado más detalles sobre su boda, cómo le régimen por el que se van a casar o la gestión económica que van a tener ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para ‘#Violedi’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!