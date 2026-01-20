Lidia González 20 ENE 2026 - 12:09h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se sincera sobre lo que siente por el hijo del gallego

Edi Insua y Violeta Crespo desvelan cómo van a repartirse los gastos tras su boda

Violeta Crespo y Edi Insua son prácticamente ya un matrimonio, aunque todavía les queda pasar por el altar para oficializar su compromiso; sin embargo, la madrileña está totalmente integrada en la familia de su pareja. Después de contar los primeros detalles de su boda, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ cuenta una emotiva anécdota que ha vivido con Gael, hijo de Edi Insua. Aunque, en un principio, tenía reparos en hacerlo, la influencer ha terminado por sincerarse por completo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que contar, en Mediaset Infinity!

La pareja tiene muy claro que su futuro juntos no puede existir sin Gael y han comenzado a hablar de todos los planes que tienen pensados hacer con el pequeño próximamente. Pequeños momentos juntos que ya han empezado a pasar, creando recuerdos inolvidables. La creadora de contenido, que ha admitido que le encanta “verle jugar”, se ha sincerado por completo al hablar de lo que siente por él: “Me sale la vena protectora”.

A pesar de que ha querido ser prudente a la hora de hablar de él, el gallego, que también ha recordado el nacimiento de su pequeño, la ha instado a explicar el episodio que ha vivido con él. De esta manera, la influencer ha descubierto una nueva faceta que no sabía que tenía. “Tanto a mi hermano como él, les tengo protegidos”, asegura contundentemente la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

Capítulo completo: Violeta Crespo le hace una importante promesa a Edi Insua sobre su relación

Violeta Crespo y Edi Insua están a un paso de celebrar su boda, aunque todavía les quedan por delante todos los preparativos. La pareja se ha puesto manos a la obra para intentar darse el ‘sí, quiero’ lo antes posible y comenzar una nueva vida juntos. Pero la creadora de contenido ha querido ser muy clara con su pareja y le ha hecho una importante promesa al gallego sobre su relación.

Violeta Crespo y Edi Insua han comenzado a hacer planes de futuro, ya que, dentro de poco, van a convertirse en marido y mujer. Los que fueran concursantes de ‘Gran Hermano’ se han sincerado sobre los momentos que viven junto a Gael, hijo del gallego. Además, han explicado algunos términos sobre su boda, como el tipo de régimen por el que se van a casar o la gestión económica que van a tener. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para ‘#Violedi’, su canal de mtmad en Mediaset Infinity!