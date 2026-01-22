El legendario músico británico se ha sincerado como nunca sobre las múltiples complicaciones médicas que ha afrontado en los últimos años

Phil Collins cuenta en un documental su vida alejada de la música: "Es un shock"

Phil Collins es, sin duda, una de las figuras más icónicas de la industria musical. Desde su etapa como baterista y voz principal de Genesis hasta convertirse en una superestrella internacional en solitario con canciones como 'In the Air Tonight', 'You Can't Hurry Love' o 'Can't Stop Loving You'. Sin embargo, a pesar de ese triunfo rotundo, la vida personal del artista en los últimos años dista mucho del éxito que ha caracterizado su faceta profesional.

Collins se ha enfrentado a numerosos problemas de salud que han condicionado su día a día y, en gran medida, su carrera artística. Así lo ha confesado el propio cantante ahora, en una entrevista para la serie especial 'Phil Collins Eras: In Conversation', con la presentadora Zoe Ball para la 'BBC'.

El músico británico se ha sincerado como nunca sobre las múltiples complicaciones médicas que ha afrontado en los últimos años, asegurando que "todo lo que podía salir mal, salió mal".

El intérprete, que puso voz a las icónicas canciones de películas como 'Tarzán' y 'Hermano oso', ha explicado que muchos de sus problemas llegaron de forma simultánea. Entre otros, ha mencionado que se ha sometido a cinco cirugías de rodilla y dificultades renales, lo que le ha obligado a necesitar cuidados las 24 horas del día.

"Tengo una enfermera que vive conmigo las 24 horas del día para asegurarme de que tomo mi medicación correctamente. He tenido problemas con la rodilla; todo lo que podía salir mal me salió mal. También contraje COVID en el hospital y mis riñones empezaron a tener problemas renales, todo eso parecía converger al mismo tiempo", se ha lamentado.

Ahora, gracias a esas intervenciones, "tengo una rodilla que funciona y puedo caminar, aunque sea con ayuda, ya sabes, muletas o lo que sea. Es algo constante", ha añadido.

Su relación con el alcohol

Asimismo, el legendario compositor ha destacado que sus complicaciones renales se debieron, en parte, a su relación con el alcohol: "Probablemente había estado bebiendo demasiado, así que mis riñones estaban destrozados", ha aclarado.

"Disfruté mucho salir de gira. Al salir de la carretera, pensaba: ''Bueno, voy a hacer todas esas cosas que no pude hacer'. "Supongo que me pasé. Nunca me emborraché, aunque me caí un par de veces. Pero fue una de esas cosas que me pasaron y me pasaron factura. Estuve durante meses en el hospital", ha señalado en referencia a su adicción.

Ahora, a punto de cumplir 75 años, ha indicado que lleva dos años sobrio. "Han sido unos últimos años difíciles, interesantes y frustrantes. Pero ahora todo está bien".

¿Vuelta a la música?

A pesar de todo, Collins no se ha cerrado por completo a la idea de seguir vinculado a la música. Aunque reconoció que su retiro de los escenarios, que llegó con la gira final de Genesis en 2022, ha significado también dejar atrás su papel como baterista, durante la entrevista ha dejado entrever cierta apertura creativa.

El cantante ha afirmado que tiene "algunas cosas a medio hacer o que nunca terminé, y un par de temas que me gustan, así que, quizá, aún queda vida en este perro viejo. Ya veremos", ha sentenciado.