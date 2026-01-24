Lara Guerra 24 ENE 2026 - 00:04h.

Pese a no tener a su padre biológico, Kiko Jiménez tiene una figura que ha sido imprescindible durante toda su vida, su abuelo. Sin embargo, en abril del 2025 tuvo que decirle adiós tras una enfermedad; algo que le dejó completamente roto. Tras visualizar multitud de imágenes de su abuelo en '¡De Viernes!', la personalidad pública no ha podido evitar derrumbarse.

El fallecimiento de su abuelo no hace ni siquiera un año, y Kiko ha asegura después de ver las imágenes que llevaba desde entonces sin "escuchar su voz". Además, ha recuerda lo complicado que está siendo para él asimilar esta dura noticia: "Está siendo muy difícil para mi superarlo, desde que se fue no habia vuelto a escuchar su voz. Era mi todo, era más que un padre, era quien estaba siempre al otro lado para cualquier duda, para lo que necesitará. Ha sido padre, abuelo y todo".

Asimismo, Jiménez asegura que nunca necesitó de su padre, porque su abuelo hizo de ambas figuras desde que era pequeño: "Aprendí muchas cosas de él. Todo lo que soy se lo debo a él porque mi madre trabajaba para sacarme adelante y yo me quedaba con el, me enseñaba a todo, a hablar, me acompañaba a jugar al futbol...estaba siempre. Nunca he echado en falta a nadie con él, me daba consejos y espero aplicarlos; gracias a él tengo lo que tengo".

Kiko Jiménez: "Me dijo que cuidara lo que tengo y que nadie destruya mi relación con Sofía"

Recordamos que su familiar se fue tras una complicada enfermedad, pese a esto, Kiko cuenta que tuvo la oportunidad de decirle adiós: "Pude despedirme de él, fue una suerte poder hacerlo porque se que mucha gente no tiene esa oportunidad y yo tuve la suerte. Pase días allí con él y tuve varias conversaciones antes de irse. Él tenía claro que se iba, me dijo que perdonara y que sepa pedir perdón, y sobre todo que cuidara lo que tengo y que nadie destruya lo que tengo por ejemplo con Sofía, que la cuide, que esté con ella porque él al quería mucho también a ella".

Por último, Jiménez se lanza a mandarle un último mensaje dejando claro que él tiene por seguro que es su ángel de la guarda y que sigue con él: "Me dijo que estaba orgulloso, pero eso siempre lo hizo. Por este lado no se preocupaba. Quiero decirle que le tengo muy presente y sé que de alguna manera está porque somos energía y yo le siento conmigo. Sé que hoy está aquí conmigo también y allá donde vaya está cuidándome. Cuando alguien es tan importante para ti se que está como ángel y no pienso decepcionarle. Te quiero abuelo".