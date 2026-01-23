La pareja de Sofía Suescun se sienta en el plató de '¡De viernes!', donde se sincera sobre la detención de su padre

Tan solo 10 días después de arrancar el 2026, una inesperada noticia que involucra a su padre llegaba a la vida de Kiko Jiménez: Fernando Martínez había sido detenido por presuntamente apuñalar a un vecino en Linares.

La pareja de Sofía Suescun no se pronunció sobre el tema hasta hoy, momento en el que se sienta en '¡De viernes!' y confiesa cómo le ha afectado esta polémica personalmente.

Kiko Jiménez entra en el plató del programa asegurando que se encuentra actualmente bien: "Ya han pasado un par de semanas y bien. Ya lo he digerido, como aquel que dice". Sin embargo, confiesa no haberlo pasado nada bien en el momento en el que recibió la noticia: "Sí que en su momento fue un poco un trago amargo para mí, sobre todo para mi madre también y para toda mi familia".

Y es que, según cuenta, "recibir una noticia así cuando todo parece que está en calma" y, teniendo en cuenta que acababan de atravesar "un momento muy complicado" por un motivo: "Hemos perdido un familiar muy importante para nosotros". "De repente encontrarte con esta noticia cuando parece que todo avanza y solo intentas ser feliz y que todo vaya bien, pues mal. Mal porque te pones también en la piel de la familia afectada y me sabe fatal porque yo no sé qué puedo hacer, ni qué puedo decir en un momento así", confiesa a los colaboradores.

Así se enteró Kiko Jiménez de la noticia

Según narra el entrevistado, se enteró "por mensaje en redes sociales": "Voy en el coche con Sofía y paramos a echar gasolina. Me pongo a ver las redes sociales y de repente veo un montón de mensajes de gente de mi pueblo que me están enviando lo que está sucediendo, casi que a tiempo real".

Sin embargo, asegura que la información le llega "a cuentagotas": "Simplemente me cuentan que mi padre está atrincherado en su casa, que hay un montón de policías fuera, que hay muchos ruidos, que hay armas".

En ese momento, hay algo que se le viene a la cabeza: "A mí me preocupa mi madre, me preocupa mi abuela, mi familia con la que tengo contacto, con la que hablo día a día". Razón por la cual, confiesa, se queda "un poco en shock".

Tras enterarse de la noticia, lo primero que hace es llamar a su madre para preguntarle si ella sabe algo: "Ella no sabía nada. Ella se queda también en shock cuando se lo cuento porque tampoco quiere llamar a algún vecino, quiere saber qué es lo que está pasando".

No se han puesto en contacto

Desde que ocurrió este suceso, Kiko Jiménez no ha hablado con su padre. De hecho, asegura no tener ningún tipo de relación con él: "No sé nada, no sé nada de él, nada. Llevo mucho tiempo sin saber nada de él". Tanto es así que, considera, "solo con ver esas imágenes me es suficiente".

Este fue su pensamiento al ver las imágenes

La pareja de Sofía Suescun confiesa al equipo de '¡De viernes!' qué pensó al ver las imágenes: "Es que no sé si es necesario, incluso, que se le vea la cara porque él es anónimo. Mi padre no ha participado en nada de este mundo televisivo".

"Yo sé que es mi padre y lógicamente, si ocurre algo así... Pero claro, yo veo eso y lo veo así, con esas pintas, en pijama y con esa cara", añade Kiko Jiménez. Y es que el entrevistado tan solo ha visto a su padre "un par de veces" en su vida: "La primera vez tengo un recuerdo muy escaso porque yo tenía muy pocos años, no sé si tenía cinco años o así y lo vi en la cárcel. Fue un recuerdo muy trágico, que casi que ni me acuerdo qué cara tenía. Y la segunda vez que le vi, la última, yo tenía como 17 años aproximadamente y tenía otro físico, no tenía nada que ver". De hecho, "yo veo a esa persona ahí y tengo que interpretar que es mi padre", señala.

Además, ver esta noticia le produce un sentimiento: "Me da mucha impotencia que tenga que ser esto noticia, que ocurran cosas así cuando yo creo que se pueden evitar". Y, aunque le "sabe mal decirlo", revela: "Me da vergüenza verle así. Creo que se tendría que haber evitado a toda costa que llegara a un límite así".

Por otra parte, Kiko Jiménez confiesa estar "intranquilo sin saber si aquella persona, la que recibió esa puñalada, está bien". "A mí me sabe mal porque claro, es mi padre, pero yo no tengo nada que ver con mi padre. Yo sé que en televisión se ha tratado el tema con respeto y hombre, nadie me ha hecho responsable de algo así, pero sí es verdad que la gente, cuando parece que es un punto flaco, un punto débil para hacerte daño, lo utiliza con un pico", apunta.