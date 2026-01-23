Logo de telecincotelecinco
La madre de Kiko Jiménez entra en directo en '¡De viernes!' para aclarar la relación con su padre: "Jamás he tenido nada que ver con ese hombre"

Carmina, la madre de Kiko Jiménez, entra en directo en '¡De viernes!'. telecinco.es
Kiko Jiménez se ha sentado en el programa '¡De viernes!' tras salir a la luz que su padre ha sido detenido por presunta tentativa de homicidio después de que protagonizase una brutal bronca en Linares (Jaén). El influencer siempre ha dejado claro que la relación con su progenitor ha sido mínima, y que lo ha visto veces contadas a lo largo de su vida.

