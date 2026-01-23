La madre de Kiko Jiménez entra en directo en '¡De viernes!' para aclarar la relación con su padre: "Jamás he tenido nada que ver con ese hombre"
Carmina, la madre del influencer, ha explicado la complicada situación familiar de Kiko Jiménez al nacer
Kiko Jiménez confiesa cómo se enteró de la detención de su padre y qué sintió al ver las imágenes: "Mi madre y yo nos quedamos en shock"
Kiko Jiménez se ha sentado en el programa '¡De viernes!' tras salir a la luz que su padre ha sido detenido por presunta tentativa de homicidio después de que protagonizase una brutal bronca en Linares (Jaén). El influencer siempre ha dejado claro que la relación con su progenitor ha sido mínima, y que lo ha visto veces contadas a lo largo de su vida.