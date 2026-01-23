Ana Carrillo 23 ENE 2026 - 14:39h.

Giovanna González ha recibido una foto de Iker Casillas tras haber hablado con él acerca de su vínculo con Juliana Pantoja

Paloma Barrientos y Pepe del Real se apuntan a la moda de inyectarse esperma de salmón

Compartir







Iker Casillas y Juliana Pantoja han pasado unos días juntos en Venezuela, según ha explicado la periodista Nuria Chavero en 'Vamos a ver'. "Ellos se tenían bloqueados, pero a principios de diciembre él se puso en contacto con ella a través de otra red social y por lo que me cuenta ella empieza otra vez a pedirle disculpas, por lo mal que se había portado, por negarla públicamente, a decirle que quiere verse con ella e incluso le envía un ramo de flores", ha explicado la reportera, que ha podido hablar con la colombiana.

Ese intercambio de mensajes cristalizó en un viaje a Venezuela donde, según cuenta Chavero por la información que le transmite Juliana Pantoja, "lo han pasado súper bien y han estado dando paseos románticos": "Yo he visto pruebas de que han estado juntos, he visto muchas cosas que fotos y he leído cómo él le pedía a ella que fuera a ese viaje a Venezuela, que incluso él se lo ha pagado a ella".

Pero eso no es lo que le ha transmitido Iker Casillas a otra periodista del programa, Giovanna González: "Hemos empezado la mañana con la negativa más grande de Iker Casillas: 'es mentira, no he estado, con la de mujeres que hay en el mundo, ¿tú crees que voy a volver a verme con esta mujer?'. Yo he pensado que podía ser verdad pero de repente subo de maquillaje y me encuentro una foto de Iker Casillas con Juliana que él mismo me envía".

Al recibir esa imagen, la periodista le ha confesado a sus compañeros de 'Vamos a ver' que le ha pedido explicaciones a Iker y que él le ha dicho que le estaba confirmando que su romance era real, aunque ella ha admitido haberse quedado "descolocada" y plantearse que la foto esté hecha con inteligencia artificial: "Está jugando, incluso conmigo a la hora de darme estas informaciones".

Le ha enseñado la imagen a sus compañeros y Pepe del Real lo ha visto claro: "¡Ese no es Iker Casillas!". "Lo que no puede ser es que yo dé la cara por él y que me sienta igual de vacilada que el resto", ha sentenciado Giovanna González.