La subida de la cuota del club de fans ‘Buena suerte’ provoca la marcha de más de la mitad de sus integrantes

Pepe del Real ha hablado con todas las partes y ha recibido mensajes de varias fans muy molestas con la situación

Las fans de Isabel Pantoja están, una vez más, en pie de guerra. La situación se ha dado a conocer en el programa ‘Vamos a ver’, donde varias seguidoras han denunciado lo que está ocurriendo en el club de fans ‘Buena suerte’, vinculado a la artista.

Según se ha contado en 'Vamos a ver' la mitad de las integrantes ha abandonado el club tras una subida repentina de la cuota mensual. "De una cuota de 20 euros a 50 euros al mes", denunciaba una de las fans. Pepe del Real ha explicado que, en un primer momento, las socias pagaban 10 euros, cifra que fue aumentando con el tiempo tras el cambio de local, primero a 15 euros, después a 20 y finalmente hasta los 50 actuales.

Integrante del club de fans de Isabel Pantoja: "De sesenta y tantas fans , ahora solo quedan 27"

Las fans apuntan directamente a Celeste, asegurando que la decisión fue suya: “Todo ha sido Celeste porque dice que no se podía pagar el alquiler, que había muchos gastos”. Además, una de las seguidoras ha señalado: "La gente no entiende para qué son esos cincuenta euros si Pantoja ya no va a hacer nada".

Algunas seguidoras llegan a acusarla de querer acabar con el club. "Ha echado a mucha gente, de sesenta y tantas quedan 27", afirman. Celeste, por su parte, sostiene que no es la presidenta del club y que Isabel Pantoja está al tanto de todo lo que ocurre. Esta versión no convence a algunas fans, que creen que la cantante no está tomando medidas. Según explican, "todo 'lo amasa' Celeste junto a Agustín”.

Pepe del Real ha asegurado en 'Vamos a ver' que ha hablado con todas las partes implicadas y que ha recibido mensajes de varias fans muy molestas con la situación. “Son personas que llevan siguiendo a Pantoja desde hace treinta años y muchas son pensionistas o viven de la pensión de su marido”, ha explicado.

Según lo que ellas mismas le han contado, el dinero se destina a pagar el alquiler del local del club. Pepe del Real también ha trasladado la versión de Celeste, quien le explicó que el local tiene 170 metros cuadrados y que el alquiler ha subido hasta los 1.170 euros. “Al haberse ido gente, la cuota se divide ahora entre 25 personas”, le dijo.

Además, Celeste le aseguró que en ese local se encuentra un museo con piezas cedidas por Isabel Pantoja, como vestidos, objetos personales, discos de oro y otros objetos relacionados con la artista.