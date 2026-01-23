Paloma Barrientos y Pepe del Real se apuntan a la moda de inyectarse esperma de salmón

Los colaboradores de 'Vamos a ver' Pepe del Real y Paloma Barrientos han admitido haber utilizado el mismo tratamiento estético que la concursante de 'La isla de las tentaciones' Gabriella Hahlingag

Gabriella Hahlingag recibe una lluvia de críticas tras inyectarse esperma de salmón en la cara: "Hay que saber cuando parar...."

Gabriela, la concursante de 'La isla de las tentaciones' y novia de Manuel, ha sido muy criticada por todos tras su último retoque estético: inyecciones de esperma de salmón.

El médico estético Gómez Villar nos ha contado en qué consiste este polémico tratamiento estético: "En realidad el esperma de salmón son fragmentos de ADN que es muy similar al humano. Se utiliza para la reparación celular y aumenta la producción de elastina y colágeno, siendo uno de los tratamientos más novedosos y demandados en medicina estética", nos ha asegurado.

Kim Kardashian y Jennifer Aniston también se han apuntado al esperma de salmón

Esta técnica ya la utilizarían estrellas de Hollywood como Kim Kardashian y Jennifer Aniston.

Pero la sorpresa ha llegado en el plató de 'Vamos a ver' cuando Pepe del Real y Paloma Barrientos han admitido que ellos también se han apuntado a la moda de este tratamiento estético.

"Te lo van inyectando con una agujita pequeña por la cara y a los días la tienes con mucha más luminosidad, pero no te quita las arrugas. Me lo he hecho una vez, pero si puedo me lo voy a hacérmelo otra", nos ha contado en directo Paloma Barrientos.

Pepe del Real: "Yo pensé que el esperma malo no era..."

El colaborador Pepe del Real también nos ha contado su experiencia con el esperma de salmón: "Yo pensé que el esperma malo no era... Son incisiones muy finitas que lo que hacen es regenerarte la elasticidad de la piel y te aportan más luz".