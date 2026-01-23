Equipo Outdoor 23 ENE 2026 - 08:03h.

Los exconcursantes de 'La Isla de las Tentaciones' han decidido abrir el baúl de los recuerdos y compartir con sus seguidores su transformación de los últimos diez años, la cual ha dejado a todos boquiabiertos

Borja González y Ana López han decidido abrir el baúl de los recuerdos y compartir con sus seguidores su transformación de los últimos diez años, la cual ha dejado a todos boquiabiertos. Un antes y después de los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' que no solo muestra un impresionante cambio físico, ateniendo también a su estilo y evolución personal.

La pareja atraviesa hoy uno de sus momentos más dulces tras tener su propia familia. Sin embargo, antes de los biberones y las responsabilidades, eran jóvenes, y sus redes sociales son el testimonio perfecto.

El ganador de 'Supervivientes 2025' ha dejado a todos sorprendidos al rescatar su faceta más desconocida y sorprendente. Mucho antes de convertirse en el padrazo que es hoy, el valenciano vivió una etapa de contrastes que ahora salen a la luz. Por un lado, su paso por el cuartel, donde el uniforme militar demuestra que llevó una vida de estricta disciplina y rectitud.

Sin embargo, los muros del cuartel no lograban contener toda esa rebeldía propia de la juventud. El influencer ha dejado boquiabiertos a sus fans al compartir imágenes en las que aparecía con el torso descubierto, presumiendo de una forma física envidiable. Esta dualidad es la prueba definitiva de su esencia, aunque el ejército forjó la base de su carácter y su disciplina, su espíritu libre y su confianza permanecían intactos.

Pero el cambio no es solo suyo, Ana López también se ha sumado a este ejercicio de nostalgia, rescatando una estética que define a la perfección la moda urbana de hace una década. Lejos de la sofisticación y la elegancia que luce actualmente, la exconcursante 'La isla de las tentaciones' nos ha recordado su versión más atrevida.

En aquel entonces, la influencer no temía a los riesgos estilísticos. Sus llamativas combinaciones de gafas de sol, gorras decoradas con estrellas, abanicos y su icónica cadena del perro nos muestran a una joven que vivía la moda con pura libertad. También arriesgó con el pelo, demostrando una versatilidad asombrosa, desde lucir una melena larga en tonos rojos intensos, hasta apostar por cortes mucho más arriesgados en rubio. Y, por supuesto, aún no se había sometido a su operación estética de aumento de labios.

Hoy, con la perspectiva que dan los años, queda claro que cada esos cambios han sido un paso necesario para llegar a quienes son ahora. Aquellos jóvenes que buscaban su identidad han dado paso a una pareja cómplice, madura y centrada en lo más importante de su vida, su familia.