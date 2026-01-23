Natalia Sette 23 ENE 2026 - 11:54h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla abiertamente de por qué debe someterse a una cuarentena en pleno 2026

Naomi Asensi se sincera como nunca sobre su última ruptura sentimental

Naomi Asensi debe someterse a una cuarentena tras asistir de urgencia al hospital y explica el motivo. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva unas semanas muy enferma y después de alcanzar 40ºC de fiebre tuvo que acudir al hospital para poner una solución cuánto antes. Ahora, la influencer ha compartido por fin su diagnóstico.

Lo que menos se esperaba la expareja de Adrián Blanch es que, tras todas las pruebas que tuvo que realizarse , le dijeran que tenía que hacer cuarentena. “Día 1 de cuarentena en pleno 2026”, anunciaba a través de un ‘reel’ en su Instagram. La influencer ha pedido ayuda a sus seguidores para que le den ideas para entretenerse durante los días de encierro mientras cuenta los motivos del mismo.

“Van a ser 7 días porque me han dicho que para recuperarme de una vez tengo que estar sin salir, sin entrenar y sin hacer absolutamente nada”, ha explicado. La ganadora de ‘GH DÚO’ está bastante frustrada con la idea de quedarse encerrada, ya que ni siquiera durante la pandemia de COVID tuvo que hacerlo, pues continuó trabajando fuera de casa esos tres meses. “Ya estoy desquiciada tengo miedo de cómo voy a acabar el día 7”, ha desvelado.

“Voy a hacer esto para entretenerme porque no he estado nunca más de tres días en mi casa”, ha dicho con sinceridad. La influencer muestra en el video su día completo, desde las diez de la mañana que se levanta, hasta las 21 de la noche que le empieza a subir de nuevo la fiebre y no le apetece grabar más. En el video se ve a una Naomi muy productiva, a pesar de estar delicada de salud.

La creadora de contenido enseña su 'skin care', baila frente al espejo, juega a la swicht y hace limpieza profunda de su casa. “He sacado a Stich y he limpiado que como ayer estuve para el arrastre mi casa estaba que daba miedo”, ha confesado con total honestidad. Además, ha mostrado la realidad del estado de su comida y es que está tan acostumbrada a pedir comida a domicilio, que toda la que tenía en la nevera se le ha podrido.

¿Por qué debe hacer cuarentena Naomi?

Tras varios días de incertidumbre, la influencer ha contestado por fin a la pregunta. “Me hicieron pruebas y resulta que tenía una infección que no me habían localizado”, ha explicado por fin. El problema principal es que la infección no se la localizaron las dos primeras veces que acudió al médico, no fue hasta la tercera vez, que fue al hospital con 40ºC de fiebre, que se la diagnosticaron.

“La infección es el anillo de Waldeyer, está en la garganta y tiene que ver con las amígdalas. Tenía una infección de caballo que se me ha subido al oído, por eso tengo también otitis”, ha contado a través de sus ‘stories’. Es ahora cuando le han recetado los antibióticos necesarios para curar ese tipo de infección.

De ahí la cuarenta, pues ella misma explica que la infección es muy grande y debe guardar estricto reposo y tomarse toda la medicación si quiere de una vez por todas deshacerse de ella. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lamenta no estar en su tierra rodeada de su familia y amigos en estos momentos tan complicados pero espera poder recuperarse pronto y retomar su vida con normalidad