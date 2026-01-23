Rocío Molina 23 ENE 2026 - 14:40h.

El hijo de Isabel Pantoja ha paseado su amor por Lola García en Nueva York y sus declaraciones han sido muy criticadas

Kiko Rivera y su novia Lola García dan un nuevo paso en su relación: "Comienza la aventura"

Kiko Rivera anunciaba hace unos días que él y su novia Lola García se lanzaban "a una nueva aventura". Unas declaraciones que daban la pista a que la pareja iba a disfrutar de su primera escapada romántica y el destino ya ha sido desvelado: el hijo de Isabel Pantoja y la bailarina han compartido fotos y vídeos desde Nueva York. Sin embargo, las imágenes y declaraciones que ha hecho el dj han sido criticadas llegándole a decir que ha olvidado su pasado y a su exmujer Irene Rosales.

El compartir sus primeros instantes en algunos de los rincones más emblemáticos de la Gran Manzana y la declaración de amor en público que ha hecho a su novia, ha provocado reacciones inesperadas. Al exconcursante de 'Supervivientes' se le ha cuestionado su afirmación de que "está en la mejor ciudad del mundo" y mucho más su explicación de que está allí "con la mejor persona".

Sus palabras unidas a la exposición continua de su relación que ya ha sido cuestionada y se ha defendido ante los que dicen que es "cursi", que está "exagerando" o que parece una competición con su ex para ver quien avanza más en su nueva vida, se le ha sumado el decir que su nueva ilusión Lola García "es la mejor" y haya olvidado lo que fue su ex Irene Rosales tantos años de su vida.

"Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería… Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad. No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor", comenzaba diciendo de la declaración que le han afeado públicamente.

"No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor", termina de decir Kiko Rivera y sus seguidores no han tardado en recordar y sacar a la luz el pasado del hijo de Isabel Pantoja. "Con la mejor persona estuviste muchos años con una gran mujer y madre que poca queja debes de tener de ella .. porque dio todo por ti y tú no supiste valorar", "no olvides, la mejor fue la madre de tus hijas, la que te aguantó tanto", son algunas de las respuestas que se ha encontrado.

Otros insisten en que no se está tomando el tiempo necesario después de un divorcio y dudan de su historia de amor con Lola García. "No me lo creo. Esto parece más una necesidad de no estar solo", le han dicho y algunos hasta han cuestionado su afirmación exagerada de que "Nueva York es la mejor ciudad del mundo". Algo que el propio Kiko ha terminado contestando.

"Para mi es esta porque me flipa chicos! Quitando por supuesto mi Sevilla de mi alma. Cada uno tiene sus gustos", ha escrito obviando todo lo relativo a Irene Rosales y su nueva historia de amor que le han dicho.