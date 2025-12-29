Equipo Outdoor 29 DIC 2025 - 15:36h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han compartir con sus seguidores su salón tras la visita más esperada del año

Borja González revela cuánto dinero tiene en el banco y cuánto gana al mes como influencer

Tras el torbellino de emociones de la Nochebuena, llega la "resaca" de Papá Noel. Es ese momento donde el orden brilla por su ausencia y los salones se transforman en campos de juegos improvisados, pero con mucha ilusión. Ana López y Borja González han querido compartir con sus seguidores este escenario tan real como tierno. Los que fueran participante de 'La isla de las tentaciones' muestran cómo ha quedado su hogar tras la visita más esperada del año y qué regalos abrió Luca.

Desde que arrancó el mes de diciembre, la pareja se ha propuesto que estas fiestas sean inolvidables para su hijo, convirtiendo cada día en una pequeña aventura llena de magia. A lo largo de estas semanas, los hemos visto organizar sorpresas constantes para Luca con un único objetivo, alimentar esa ilusión tan especial que solo se vive durante la infancia.

Ahora, a través de sus historias de Instagram, la pareja ha enseñado un salón que luce muy distinto a su estado habitual. El árbol de Navidad, que hasta hace apenas unas horas estaba perfectamente decorado y digno de una sesión de fotos, ha aparecido rodeado de una auténtica montaña de regalos. El gran protagonista ante este despliegue ha sido, sin duda, el pequeño Luca. Y es que, para él, este es su primer Papá Noel consciente.

Los que fueran participantes de 'La Isla de las Tentaciones' han tenido que emplearse a fondo con los envoltorios, ya que Luca parecía casi abrumado ante la avalancha de paquetes.

Sin embargo, entre tanta caja, la emoción del pequeño ha estallado al descubrir el regalo estrella, un patinete rojo que él mismo había incluido en su lista de deseos. La cara de asombro y felicidad de Luca al ver su nuevo juguete ha sido, sin duda, el mejor regalo para sus padres.

Jugando con la inocencia del pequeño, Borja no ha podido evitar lanzarle la pregunta del millón "Eso es que te has portado muy bien, ¿no?". Con toda la seguridad del mundo, Luca ha respondido con un rotundo 'sí', aunque su padre, con la ironía que le caracteriza y en un divertido tono cómplice hacia la cámara, ha susurrado por lo bajo, "No sé yo..." Entre bromas y risas, la pareja despide así una mañana de Navidad inolvidable.