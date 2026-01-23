Lorena Romera 23 ENE 2026 - 12:21h.

La colaboradora da la última hora sobre la enfermedad de su nuera

Marina Romero comparte una imagen en el hospital durante uno de sus ingresos

Makoke ha dado nuevos detalles del estado de salud de su nuera. Una última hora que llega poco después de que Marina Romero compartiese en su perfil de Instagram unas imágenes en el hospital, durante uno de sus ingresos. La colaboradora, exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado cómo se encuentra la pareja de su hijo, Javier Tudela, cuatro meses después de que saliese a la luz su enfermedad.

La enfermedad de Marina Romero continúa siendo de pronóstico reservado. Aunque ella sí ha hablado de una "batalla" y ha hecho partícipes a sus seguidores de momentos clave de su lucha contra la enfermedad, ha preferido, por el momento, guardar para su privacidad los detalles de su parte médico.

Lo poco que ha ido trascendido ha sido de boca de Makoke, que ha ofrecido declaraciones a los medios de comunicación. A finales del mes de septiembre la televisiva contaba que la madre de sus nietos había pasado por quirófano y que estaban a la espera de unos resultados.

Ahora, ha actualizado su estado de salud. A su paso por Fitur, la madre de Anita ha atendido a la prensa, a los que ha asegurado que ahora están "más tranquilos". Aunque dice que "ahí está la cosa", Makoke ha lanzado un mensaje esperanzador sobre el estado de salud de su nuera.

"Está mejor, más controlada, pero si ellos no quieren hablar yo no soy nadie para hacerlo. Estamos más tranquilos, la verdad", ha precisado la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha querido responder a las preguntas de los medios, pero procurando entrar en ciertos detalles médicos de su nuera, que no ha comentado nada en sus redes sociales respecto a la última hora sobre su estado de salud.