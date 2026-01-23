Denuncian el uso de un cartel xenófobo de Vox en una charla en un instituto de Ourense

Se trata de una charla informativa sobre prevención de delitos de odio impartida por la Policía Nacional

Vox cuelga mensajes contra la inmigración en varios puente de Vitoria: "“En 2039 habrá más extranjeros que vascos"

Compartir







El sindicato gallego CIG y juventudes socialistas de Ourense han denunciado el uso de un cartel xenófobo utilizado por Vox en sus campañas durante una charla informativa sobre prevención de delitos de odio impartida por la Policía Nacional en el instituto de Ourense 12 de Octubre a alumnos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

La charla forma parte de una serie de actividades organizadas por los Ministerios de Interior y Educación dirigidas a la prevención y detección de delitos de odio.

Durante la charla, los funcionarios, alegan, mostraron un cartel en el que se puede leer: "Un mena (acrónimo de menor extranjero no acompañado) 4.700 euros al mes. Tu abuela 426 euros de pensión/mes. Vox protege Madrid. Vota seguro”.

"Venimos asistiendo en los últimos tiempos a tendencias peligrosas relacionadas con la ideología de ultraderecha"

En un comunicado, el sindicato CIG (Confederación Intersindical Galega) ha lamentado que estos funcionarios dijesen a los alumnos que "la difusión del mensaje contenido en el cartel de Vox contra los menas, que les mostraron, no constituye un delito de odio, porque así lo ha considerado la Justicia, sino que forma parte del derecho fundamental a la libertad de expresión".

PUEDE INTERESARTE Uno de cada tres extranjeros se siente discriminados en España, principalmente por el color de su piel

"Venimos asistiendo en los últimos tiempos a tendencias peligrosas relacionadas con la ideología de ultraderecha que se normalizan y consolidan en las aulas de los centros educativos gallegos. Hace tiempo que el profesorado viene detectando que la juventud manifiesta comportamientos relacionados con un ideario racista, antifeminista u homófobo, todo aderezado de discursos sustentados en el odio de clase, etnia o género", denuncia en su nota el sindicato.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La CIG recuerda que el Plan Director es una iniciativa de los Ministerios de Educación e Interior “para prevenir riesgos y mejorar la seguridad escolar, en temas como el ciberacoso, violencia de género, drogas, racismo y riesgos tecnológicos y para promover valores de convivencia, igualdad y respeto", algo que, según esta central, "se incumplió claramente".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En esta misma línea, las Xuventudes Socialistas de Ourense han condenado el uso de material "racista" para educar a personas en edad escolar en un centro gestionado por la Xunta de Galicia y ha exigido "responsabilidades" a los que organizaron e impartieron el citado curso, así como una rectificación pública.

La delegación del Gobierno en Galicia ha asegurado a los medios que estas charlas tienen como finalidad explicar "qué conductas cruzan la línea delictiva y dotar al alumnado de herramientas para rechazarlas y denunciarlas".

Tras calificar este programa como "un éxito", ha recordado que los centros pueden elegir la temática que desean abordar, abarcando distintos ámbitos "relacionados con la convivencia y la seguridad" como el uso responsable de las redes sociales, prevención del acoso, la violencia de género, o la seguridad viaria.