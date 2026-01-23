Logo de telecincotelecinco
PALOMA CUEVAS Y LUIS MIGUEL

Leticia Requejo destapa cómo llama Paloma Cuevas a Luis Miguel en la intimidad

Leticia Requejo en 'El tiempo justo'. Telecinco
El pasado martes 13 de enero, varios medios de comunicación captaron a Paloma Cuevas y a Luis Miguel a la salida del restaurante que Ramón Freixa regenta en el madrileño Barrio de Salamanca. Esa misma noche estaban cenando allí dos colaboradores de 'El tiempo justo': Luis Pliego y Leticia Requejo, que pudieron hablar con la famosa pareja, tal y como ha explicado la periodista en el programa de Telecinco.

Fue el propio Freixa, según ha contado Requejo, el que les informó de que en el restaurante estaban Paloma Cuevas y Luis Miguel cenando al acercarse a su mesa y preguntarles si habían sido ellos los que habían avisado a la prensa de su presencia en el local. Al descubrir esta información, la periodista se hizo "la encontradiza" con el cantante en el pasillo de camino al baño y ha confesado que fue un momentazo para ella, que es una gran admiradora suya: "¡Qué belleza, qué físico, qué sol de México! ¡No sabéis qué hombre y qué aura tiene!".

"Fue increíble, le dije: 'Buenas noches, Luis Miguel'", ha recordado Leticia Requejo, que no solo pudo hablar con el cantante en ese momento, sino minutos después, cuando Paloma Cuevas se acercó a su mesa y le ofreció a Luis Pliego y a ella saludar al cantante. Fue ahí cuando la empresaria mencionó un nombre que a la colaboradora le sorprendió y así es cómo supo cómo llama Paloma Cuevas a Luis Miguel de forma cariñosa.

"Nos dice que quiere presentarnos a Miki y yo pensé que si era Mickey Mouse, pero es la forma cariñosa que tiene de llamar a Luis Miguel", ha desvelado Leticia Requejo.

