Logo de telecincotelecinco
Logo de La isla de las tentacionesLa isla de las tentaciones

El motivo por el que Mayeli y Álvaro no han podido acudir a ‘El debate de las tentaciones’: "Se ha complicado’’

El motivo por el que Mayeli y Álvaro no han podido acudir a ‘El debate de las tentaciones’: ‘’Se ha complicado’’
El motivo por el que Mayeli y Álvaro no han podido acudir a ‘El debate de las tentaciones’. telecinco.es
Compartir

'El Debate Final de las Tentaciones' ha arrancado este lunes con una ausencia que, quizás, nadie se esperaría. Y es que Álvaro y Mayeli no han podido estar presentes en el plató, algo que Sandra Barneda ha adelantado nada más comenzar el programa, que se ha dirigido al centro del plató para informar a todos los allí presentes, además de a los telespectadores y televidentes que han seguido de cerca esta primera entrega de las tres que habrá de 'El Debate Final de las Tentaciones'.

"Álvaro y Mayeli tenían que estar en el plató con todos nosotros, pero la cosa se ha complicado. Hay algo que les ha impedido acudir a este debate", ha indicado la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9'. Tras estas primeras palabras, Sandra Barneda ha dado paso a una foto en donde podemos ver a Mayeli en el hospital, monitorizada, seguramente haciéndole las pruebas pertinentes para ver cómo va el bebé que espera junto a Álvaro a estas alturas del embarazo.

PUEDE INTERESARTE
Entrevista a Juanpi, de 'La isla de las tentaciones 9': "Se lo debería haber contado"
Entrevista a Juanpi, de 'La isla de las tentaciones 9': "Se lo debería haber contado"

Mayeli, "madre primeriza"

Mayeli está a semanas de dar a luz y, como bien ha dicho Sandra Barneda, muy pronto será "madre primeriza": "Las cosas pueden precipitarse. Enseguida vamos a intentar hablar con ellos a lo largo de la noche, para que nos puedan explicar en qué situación se encuentran en estos momentos", ha añadido la presentadora.

Temas