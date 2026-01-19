Pedro Jiménez 19 ENE 2026 - 22:21h.

Una de las parejas de 'LIDLT 9' espera muy pronto un bebé y su ausiencia no ha pasado desapercibida en 'El Debate Final de las Tentaciones'

Llega 'El Debate Final de las Tentaciones', desenlace de la segunda edición con mejor share desde 2021 y el formato preferido por los jóvenes de la temporada

Compartir







'El Debate Final de las Tentaciones' ha arrancado este lunes con una ausencia que, quizás, nadie se esperaría. Y es que Álvaro y Mayeli no han podido estar presentes en el plató, algo que Sandra Barneda ha adelantado nada más comenzar el programa, que se ha dirigido al centro del plató para informar a todos los allí presentes, además de a los telespectadores y televidentes que han seguido de cerca esta primera entrega de las tres que habrá de 'El Debate Final de las Tentaciones'.

"Álvaro y Mayeli tenían que estar en el plató con todos nosotros, pero la cosa se ha complicado. Hay algo que les ha impedido acudir a este debate", ha indicado la presentadora de 'La isla de las tentaciones 9'. Tras estas primeras palabras, Sandra Barneda ha dado paso a una foto en donde podemos ver a Mayeli en el hospital, monitorizada, seguramente haciéndole las pruebas pertinentes para ver cómo va el bebé que espera junto a Álvaro a estas alturas del embarazo.

Mayeli, "madre primeriza"

Mayeli está a semanas de dar a luz y, como bien ha dicho Sandra Barneda, muy pronto será "madre primeriza": "Las cosas pueden precipitarse. Enseguida vamos a intentar hablar con ellos a lo largo de la noche, para que nos puedan explicar en qué situación se encuentran en estos momentos", ha añadido la presentadora.