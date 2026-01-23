Sthefany defiende a Tadeo tras la oleada de críticas por sus retoques

Equipo Outdoor 23 ENE 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha dado un paso al frente a través de sus redes para defender públicamente a su pareja Tadeo

Sthefany Pérez revela lo que significa para ella Gerard, de 'LIDLT': "Le quiero muchísimo"

Sthefany Pérez ha decidido poner límites. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha dado un paso al frente a través de sus historias de Instagram para defender públicamente a su pareja Tadeo Corrales tras la inmensa lluvia de críticas que recibe a diario por sus retoques estéticos.

Las últimas publicaciones del de Utrera se han transformado en un escenario de comentarios despectivos y burlas crueles a raíz de su apariencia por los nuevos retoques que se ha realizado. Mensajes como "pareces un insecto humanoide" o "madre mía cómo te has puesto la cara", han acabado con la paciencia de la cubana, quien no ha dudado en grabar una serie de vídeos para poner los puntos sobre las íes a sus haters.

Visiblemente indignada, la amiga de Maica Benedicto no solo ha defendido la libertad de su novio, sino que ha lanzado una dura reflexión contra la incoherencia de quienes critican tras una pantalla. "Me parece que sois la mayoría un par de hipócritas", ha dicho con dureza, vinculando estos ataques directamente con acoso.

La exconcursante de 'Los vecinos de la casa de al lado' ha señalado la doble cara de la sociedad que habla de empatía, pero practica el odio. "Después hablamos de que hay que concienciar sobre el bullying cuando alguien se quita la vida... En ese momento todo el mundo le quería", denunciaba, advirtiendo que muchos solo se lamentan cuando ocurre una desgracia.

Sthefany ha dejado claro que la exposición pública no justifica, bajo ningún concepto, el machacar a una persona por su aspecto físico "Es una decisión de cada uno y se debe respetar". A pesar de la gravedad de algunos insultos, la creadora de contenido asegura que intentan restarle importancia al asunto, "Él lo lleva bastante bien, de hecho, nos reímos de ello", confesaba, quitándole así el poder a sus haters.

Como cierre a su tajante reflexión, la influencer ha querido dejar claro que ni ella ni Tadeo van a cambiar por el qué dirán. "Con mi cuerpo, con mi cara y con mi pelo hago lo que me sale del papo", ha dicho reivindicando la libertad individual de ambos.