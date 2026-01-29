Carlo Costanzia sigue los pasos de Alejandra Rubio y anuncia su nuevo reto profesional: "Sabéis que me cuesta"
El hijo de Mar Flores ha puesto en marcha una iniciativa profesional que coincide con la de Alejandra Rubio
Carlo Costanzia ha anunciado su nuevo proyecto profesional. Un reto con el que el hijo de Mar Flores y Carlo Costanzia sigue los pasos de Alejandra Rubio, que hace escasas semanas ponía en marcha esta misma iniciativa. Lo hacía como él, a través de su perfil oficial de Instagram y dirigiéndose a cámara, hablando de tú a tú con sus seguidores.
Después de aclarar la polémica que apuntaba al posible cierre de su negocio, Brigante's Barber & Tattoo, situado en Puente de Vallecas, el actor y cantante ha grabado un vídeo para las redes sociales con el que anuncia un giro que podría traerle importantes novedades a su vida.
"Yo y mi nariz torcida tenemos algo que contaros", ha comunicado en una especie de comunicado que ha publicado con la intención de captar la atención de sus followers. "¿Qué tal? Bueno, ya sabéis que me cuesta un poco hablar por aquí", comienza reconocido el italiano, refiriéndose a públicamente, a través de Instagram, un perfil que utiliza, en su gran mayoría, para publicar fotos y pequeñas pinceladas de su día.
Y es precisamente esto lo que el novio de Alejandra Rubio, y padre del hijo que tienen en común, se ha propuesto cambiar, sacando a relucir su intención de convertir sus redes en un perfil más comercial, demostrando que también puede tener madera de influencer. "Otro propósito de 2026 es que empezaré a hablar más por aquí", señala, hablando de este reto profesional.
Lo mismo comentaba su chica hace apenas unos días. "Os juro, 2026, que voy con todo, vamos a intentarlo, voy a intentar hablar a cámara, voy a intentar tener más actividad con vosotros... Aquí estamos, ¡vamos a por ello!", aseguraba la hija de Terelu Campos frente a sus 373.000 seguidores (que, en este tiempo, han aumentado en 2.000 seguidores).
"A toda la gente que está interactuando conmigo, simplemente deciros que muchas gracias", ha concluido Carlo Costanzia, que, en este momento, cuenta con 580.000 usuarios en Instagram. Habrá que ver si, después de poner en marcha este proyecto y reto profesional de hablar a cámara y darle más proyección a su perfil de influencer, comienzan a crecer sus followers. Como ha ocurrido en el caso de Alejandra Rubio.