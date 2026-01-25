Equipo Outdoor 25 ENE 2026 - 18:00h.

La exnovia de Diego Matamoros se ha sincerado sobre el primer día de escuela infantil de su hija, detallando cómo ha sido la experiencia de la pequeña ante este importante paso

El mes de enero es sinónimo de comienzos, y para Marta Riumbau, este año ha traído uno de los hitos más importantes en su vida como madre, el inicio de la etapa escolar de su hija Julieta. Tras meses compartiendo cada hora del día juntas, la influencer ha dado un paso difícil pero necesario, llevando a su pequeña, de 14 meses, por primera vez a la escuela infantil.

A través de su perfil de Instagram, sus seguidores le han preguntado acerca de cómo está llevando esta nueva etapa. La exnovia de Diego Matamoros se ha sincerado y ha respondido cómo ha vivido ella este desprendimiento y cómo ha sido la reacción de la pequeña, de un año y dos meses, ante este nuevo entorno.

"Me habéis hecho mucho esta pregunta", comenzaba diciendo la creadora de conenido ante la oleada de mensajes de sus seguidores. "Le fue bien. Acabó rendida, ¡se durmió en el coche!", explicaba con alivio. A pesar de que hubo algunas lágrimas al principio, las educadoras le transmitieron tranquilidad "Lloró un poco, pero me dijeron que se le pasó muy, muy rápido".

Pero no ha ocultado que el momento de la separación fue intenso. Aunque Julieta es todavía muy pequeña, la catalana ha reconocido que "se le hizo muy raro" estar separada de ella. Según ha explicado, la jornada de adaptación fue corta, apenas tres o cuatro horas, pero suficientes para que notara su ausencia.

Eso sí, tiene claro que este paso es fundamental para el desarrollo de la pequeña. La influencer ha destacado lo positivo de que su hija empiece a socializar, "A ella le cambia la cara cuando ve a un niño por la calle", confesaba, reafirmando su decisión de que la pequeña empiece a interactuar con otros niños.

Sin embargo, el estreno escolar ha sido breve. La de Barcelona ha revelado que, tras ese primer día de toma de contacto, han tenido que pausar la asistencia a la escuela para trasladarse a pasar unos días con su familia. "Solo ha podido ir un día porque ya tuvimos que venir aquí. Estamos con mi abuela".

Este pequeño paréntesis servirá para que madre e hija recarguen pilas antes de retomar de lleno la rutina escolar, un proceso que Marta va a seguir compartiendo con naturalidad, visibilizando los miedos y las alegrías de la maternidad real.