El DJ ha pasado unas bonitas vacaciones junto a su nueva pareja en Manhattan

Polémica por el viaje de Kiko Rivera a Nueva York con su novia: sus seguidores le recuerdan a Irene Rosales

Nueva York esconde lugares increíbles como Central Park, la Quinta Avenida o el Top of the Rock. Es una de las ciudades más visitadas del mundo, y uno de los celebrities que no han dudado en perdérsela ha sido Kiko Rivera. Lo ha hecho de la mano de su nueva novia, la bailarina Lola García, en unas vacaciones llenas de amor y de cariño para confirmar su bonito romance.

Sin embargo, el mes de enero no suele ser uno de los momentos en los que la ciudad neoyorkina tenga un temporal tranquilo. La nieve invade las calles de Manhattan y crear paisajes de película que hemos podido ver en las redes sociales del DJ. Eso sí, detrás de la imagen de ensueño se esconden serios problemas para circular con normalidad por la isla.

La bonita (y gélida) estancia de Kiko Rivera y su novia en Nueva York

Kiko Rivera y su novia han quedado totalmente atrapados por la tormenta de nieve de Nueva York. En 'El tiempo justo' vemos como la pareja disfruta de los copos y también alucinan con algunos puntos en donde la nieve supera el medio metro. "Vamos a ver cómo acaba esto", dice el hijo de Isabel Pantoja.

La pareja tira también de humor ante las gélidas temperaturas, que en algunos tramos del día puede llegar a los -14 grados bajo cero. Y tambíen comprobamos que Kiko Rivera y Lola García no tienen impedimentos para visitar las principales atracciones turísticas de la ciudad de los rascacielos. La pareja comparte sus risas ante la dura situación temporal.

Antonio Rossi, colaborador del programa de Telecinco, detalla cómo vivió él su estancia en Nueva York en las pasadas Navidades. "Casi que no aterrizo, porque estaba la gran nevada. Es muy desagradable", asegura.