Ana Carrillo 26 ENE 2026 - 19:20h.

Leticia Requejo ha desvelado la identidad del actor con el que coincidió Sofía Suescun de fiesta mientras Kiko Jiménez se derrumbaba en '¡De viernes!'

La madre de Kiko Jiménez entra en directo en '¡De viernes!' para aclarar la relación con su padre: "Jamás he tenido nada que ver con ese hombre"

Compartir







Kiko Jiménez estuvo la semana pasada en '¡De viernes!' para hablar de la detención de su padre, acusado de haber apuñalado a un hombre en Linares, pero terminó completamente derrumbado al recordar al hombre que ha ejercido de padre para él, su abuelo Paco, que falleció el año pasado. Mientras tanto, Sofía Suescun no estaba atenta a la televisión, sino de fiesta con unas amigas en un conocido restaurante de Madrid, según ha desvelado Leticia Requejo en 'El tiempo justo'.

Leticia Requejo ha explicado que ella también estaba en ese local y que vio a la exconcursante de 'GH DÚO' hablando durante "un par de minutos" con un conocido actor. "Compartieron confidencias", ha asegurado la periodista, que ha dado el nombre de ese famoso intérprete: Miguel Ángel Silvestre. "Es cierto que estaban en grupos distintos, se separaron", ha apostillado, para dejar claro que no llegaron ni se fueron juntos del local, sino que cada uno de ellos acudió con su grupo de amigos y allí se encontraron y hablaron.

"Coincidió a la vez con un colaborador y presentador de esta cadena, con Antonio Santana", ha añadido Leticia Requejo, que también vio a la ganadora de 'Supervivientes' saludar al que fuera su compañero en 'Socialité'. "Sofía se retiró más pronto que Antonio y Miguel Ángel", ha aclarado la periodista, que apreció cómo la hija de Maite Galdeano se iba a casa "sobre la una de la mañana": "Se lo pasó muy bien que yo lo vi, estuvo disfrutando de la noche madrileña y muy bien que hacía".

PUEDE INTERESARTE Leticia Requejo destapa cómo llama Paloma Cuevas a Luis Miguel en la intimidad

Ha sido entonces cuando Alexia Rivas le ha pedido a su compañera que aclare si la vio "tonteando" con algún chico, pero Leticia Requejo lo ha negado, solo la vio con su grupo de amigas y hablando unos minutos tanto con Miguel Ángel Silvestre como con Antonio Santana.