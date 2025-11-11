Natalia Sette 11 NOV 2025 - 20:30h.

Los tentadores de 'La isla de las tentaciones' se conocían antes de viajar a República Dominicana como solteros

Claudia se rompe después de su momento más ‘hot’ con Gerard en el jacuzzi

Compartir







‘La isla de las tentaciones’ está a la orden del día tras el comienzo de la novena edición. Cinco parejas vuelan hasta República Dominicana para enfrentarse a la mayor de las tentaciones: 10 solteros que pondrán su vida patas arribas, si ellos lo permiten. Entre estos tentadores, se encuentran Gerard Arias y Andrea Sabatini, que tienen un pasado en común que se destapa en este programa de 'En todas las salsas'.

Después de que Maica Benedicto confesara qué opina de la participación de Albert Barranco como tentador en ‘La isla de las tentaciones’, la colaboradora Alba Carrizo ha desvelado algo que ha dejado con la boca abierta a los presentes en plató. Hay dos tentadores que tienen un pasado en común y que parece que lo están intentando ocultar. “No estoy viendo que haya ningún tipo de interacción”, asegura la colaboradora.

“Se conocen de fuera”, afirma Alba mientras revela qué es lo que tienen en común. “Hay gente que le gusta hacer como si no se conocieran cuando hay mucha historia”, dice Vai Between my clothes convencida de que esta pueda ser la causa de que Gerard y Andrea no hayan interactuado. “Madre mía cuánto salseo”, comenta Maica causando la risa de los colaboradores. Y es que este programa ha estado cargado de información muy jugosa de ‘La isla de las tentaciones’.

Programa completo: Maica Benedicto desvela cuál de los tentadores de ‘La isla de las tentaciones’ le parece atractivo

Hablando del soltero favorito de Sandra, Maica Benedicto aprovecha para ver una foto del tentador y opina abiertamente sobre su físico. "Que muchacho más mono", reconoce con una sonrisa en la cara. La influencer admite que no ha tenido buenas experiencias con los italianos pero aún así no duda en elogiar el físico del tentador. "No sabemos en qué situación sentimental está ahora", comenta Asier, pues al ser el soltero de Sandra, cabe la posibilidad de que abandonen juntos 'La isla de las tentaciones' ¡Para no perdertelo, pincha aquí!

Maica Benedicto llega al plató de ‘En todas las salsas’ dispuesta a adentrarse en todas las polémicas en las que se ha visto envuelta últimamente. Sincera y clara como siempre, la exconcursante de 'Gran Hermano' no solo desvela qué tentador le parece atractivo, sino que se pronuncia sobre la participación de Albert Barranco en ‘La isla de las tentaciones’. Además, la influencer habla sobre el fin de su amistad con Daniela y carga duramente contra Edi Insua y opina de su relación con Violeta Crespo ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!