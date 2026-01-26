Miguel Salazar Madrid, 26 ENE 2026 - 17:59h.

Transportes invirtió 113 milones de euros en estos convoyes, claves para el mantenimiento de la red ferroviaria

La tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) -por el que han perdido la vida 45 personas- ha puesto sobre la mesa el estado en el que se encuentran las vías de tren españolas. El mantenimineto está en el centro del debate, tras constarse que una micrrotura en la vía provocó el descarrilamiento del tren Iryo que se dirigía desde Málaga a Madrid y portaba cerca de 300 pasajeros.

Los trenes de auscultación, claves para la seguridad de la red ferroviaria

En la red ferroviaria española existen trenes que controlan minuciosamente el estado en el que se encuentran las vías. Son los trenes de auscultación, en los que el ministerio de Transportes invirtió 113 millones de euros en el año 2024. Según el tabloide 'El Español', cuatro de estos siete tipos de convoyes están 'abandonados'.

En 'El tiempo justo' hemos podido comprobar cómo al menos dos trenes no están funcionando, según los testigos con los que ha contactado este programa. En el vídeo que acompaña a esta noticia aparece un covoy, de color fosforito, que está vandalizado en las cocheras de Renfe de Fuencarral. Aparece lleno de grafitis y con un aspecto que da cierta sensación de abandono.

Un convoy de este tipo, "parado" desde hace "meses"

"Es uno de los trenes auscultadores modelos Stadler S162", relata el informador Carlos Garayoa. "Lleva meses parado según los testigos por falta de homologación", explica.

Pero hay otro tren de este tipo que también estaría en desuso, como hemos podido investigar desde el programa de Telecinco. Se encuentra en la base de mantenimiento de Guardalajara. Está metido en una cochera porque no pudo sr "homologado" y "utilizado".

"Los guardan, los arreglan, los restauran...", dice un trabajador que prefiere mantener el anonimato. "Hay uno viejo que ahí lleva mucho tiempo", confirma.