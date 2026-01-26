La colaboradora de 'El tiempo justo' muestra su indignación ante los rumores de reconciliación con su ex: "Se tergiversan las cosas"

Alexia Rivas confirma que tiene nuevo novio y desvela que antes estuvo con una compañera del programa

Alexia Rivas confirma que está de nuevo soltera. Lo hace en una entrevista con Joaquín Prat en 'El tiempo justo', vestida de novia para lanzar un guiño al programa de Telecinco 'Casados a primera vista'. "¿Te gustaría casarte?", le pregunta el periodista en directo. La madrileña lo tiene claro: "me gustaría si siento de corazon que es la persona con la que quiero estar toda mi vida, no es algo que me mate".