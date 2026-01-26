Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
Alexia Rivas

Alexia Rivas, vestida de novia, confiesa que está de nuevo soltera y muestra su enfado ante un rumor sobre su vida personal: "No me hace gracia"

Alexia Rivas, vestida de novia, confiesa que está de nuevo soltera y muestra su enfado ante un rumor sobre su vida personal: "No me hace gracia"
Alexia Rivas confiesa vestida de novia que está de nuevo soltera. telecinco.es
Compartir

Alexia Rivas confirma que está de nuevo soltera. Lo hace en una entrevista con Joaquín Prat en 'El tiempo justo', vestida de novia para lanzar un guiño al programa de Telecinco 'Casados a primera vista'. "¿Te gustaría casarte?", le pregunta el periodista en directo. La madrileña lo tiene claro: "me gustaría si siento de corazon que es la persona con la que quiero estar toda mi vida, no es algo que me mate".

Temas