El streamer ha hablado con Jordi Wild sobre su cambio físico y sobre las rutinas de ejercicio que más le ayudaron a adelgazar

Ibai Llanos habla como nunca de su cambio físico: "Un médico me dijo que, si no cambiaba, podría morir en cualquier momento"

Ibai Llanos ha tenido una larga conversación con el youtuber Jordi Wild - que ha vuelto a la normalidad de su contenido tras la repentina muerte de su padre - en la que ambos han hablado del notable cambio de peso del streamer. En el verano 2024, Ibai decidió comprometerse con su salud física y mental y comenzar una rutina de dieta y ejercicio que, salta a la vista, le ha funcionado muy bien. Para observar más directamente su cambio, Jordi le ha mostrado una fotografía de hace tres años, sentando en la misma silla de su estudio en la que ahora se ha sentado de nuevo:

"Ahí estaba en el peor momento de mi peso. Debía pesar unos 165 o 167 kilos. Respecto a esta image, yo creo que he perdido 70 kilos. Y estoy seguro de que la gente no es consciente, menos los gordos muy gordos como lo era yo, del problema que supone tener tanto peso a nivel del día a día. Yo, por ejemplo, iba a un parque de atracciones y no me podía subir en ninguna atracción. O me iba a sentar en una silla y lo primero que hacía era mirarla bien, para ver si tenía la resistencia suficiente como para no romperla. O algo tan tonto como que se te desaten las zapatillas, para mí suponía un gran esfuerzo", ha explicado en el podcast.

"Caminar fue lo que me cambió la vida"

El cofundador de la 'King's League' ha señalado también los "problemas de salud" que implica tener un peso tan elevo, sobre todo en lo tocante a las analíticas; algo que ha conseguido superar, principalmente, con una "dieta sencilla" y, por supuesto, con el deporte. Y, aunque todos sabemos que cuenta con un entrenador personal y con un gimnasio dentro de su propia casa, Ibai he revelado un dato que puede venirle muy bien a todos aquellos que, como él, estén pensando en mejorar sus condiciones físicas:

"Lo que le recomiendo a todo el mundo, sin ser profesional y sin ser un gurú, es caminar. Fíjate. Para mí caminar fue lo que lo que me cambió la vida. Y no sabía lo beneficioso que puede ser para la salud algo tan sencillo como salir a caminar. Yo decía, 'Qué gilipollez caminar', y a mí Valen -su entrenador- me lo decía. Me decía: "Ibai, no sabes el gran cambio que has hecho solo con la tontería de cada día caminar media hora". Al principio, salía a andar muy poco, pero hacer tres mil o seis mil pasos diarios era algo que ya me hacía sudar. Ahora claro, ya puedo caminar muchísimo más", ha dicho el creador de contenido, orgulloso de sí mismo.

Jordi Wild también le ha preguntado sobre el Ozempic, el medicamento basado en la hormona fisiológica GLP-1 que Ibai nunca quiso utilizar para perder peso: "Yo tengo un problema en el ojo izquierdo, en el que tengo muy poca visión, por lo que este tipo de medicamentos, que ya circulaban en el año 2021y 2002, siempre me han dado mucho respeto por los posibles efectos secundarios que puedan tener", concluyó.