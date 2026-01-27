Lorena Romera 27 ENE 2026 - 13:50h.

El finalista de 'GH VIP' asegura que conoce a Roberto Mendoza desde hace tiempo y le ha mandado un mensaje

Marta López sale en defensa de Luitingo por sus declaraciones sobre el nuevo novio de Jessica Bueno

Compartir







Luitingo le ha dedicado unas inesperadas palabras al nuevo novio de Jessica Bueno. El músico, finalista de 'GH VIP', ha acudido a la presentación del cortometraje protagonizado por Juan José Ballesta y, frente a los medios de comunicación, ha dicho lo que piensa de Roberto Mendoza, productor musical, arreglista y violinista de reconocido prestigio con el que ahora la modelo sevillana ha rehecho su vida sentimental.

Hace unos días, la que fuera concursante de 'Supervivientes' acudía a la decimocuarta edición de We Love Flamenco, donde confirmaba que está ilusionada y en un muy buen momento personal. "Estoy conociendo a una persona, vivo el presente, al final tengo un pasado y eso también hace que vaya con pies de plomo", expresaba la madre de tres hijos.

Unas declaraciones que se entendían como una especie de dardo a sus exparejas, pues la modelo decía que no quiere "cometer los mismos errores que en el pasado". Ahora, a Luitingo le han trasladado a estas palabras, que ha respondido a su ex de es diciendo que para él "la vida es aprendizaje" y que él también quiere ser prudente, ya que cada vez que dice algo "suenan las alarmas, como en 'La isla de las tentaciones'".

Canal de Whatsapp de Telecinco

El mensaje de Luitingo al nuevo novio de Jessica Bueno

"Yo pienso que la vida es una cadena de aprendizaje. Se viven momentos y cosas... La vida viene como viene. Si supiéramos cómo va a venir la vida no estaríamos aquí", ha reflexionado el cantante, que le ha dedicado al nuevo novio de Jessica Bueno unas sorprendentes palabras. Y es que, cuando le han preguntado por la música de Roberto Mendoza, Luitingo ha respondido con un movimiento afirmativo de cabeza.

Sin dudar, el que fuera finalista de 'GH VIP' ha reconocido que "es un pedazo de músico". "Yo lo conozco de oídas de hace muchísimo tiempo. Lo cortés no quita lo valiente. Tampoco conozco al chaval personalmente ni me meto en nada. Es buen profesional porque tiene su repercusión musical, y ya está", ha expresado el intérprete de Chico Perfecto, la canción que puso banda sonora a Operación Camarón.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Eso sí, cuando le preguntan por la posibilidad de hacer una colaboración musical con Roberto Mendoza, Luitingo se muestra algo más reticente. "Yo... desde que se separaron Andy y Lucas, ya no creo en los dúos", ha comentado en clave de humor después de tender este puente a Jessica Bueno y a su nueva pareja.