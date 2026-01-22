Rocío Molina 22 ENE 2026 - 11:59h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera sobre su nuevo romance con Roberto Mendoza y lanza una pulla contra sus ex y sus otras relaciones

Virtuoso del violín, deportista y padre de un hijo: así es la nueva ilusión de Jessica Bueno

Jessica Bueno no esconde que está ilusionada y en una etapa en la que vive el presente y este pasa por ir poco a poco conociendo a Roberto Mendoza. La exconcursante de 'Supervivientes' no esconde que ella y el músico se están viendo, pero quiere ir con cautela y no admite que su pasado vuelva. De ahí que la modelo haya hablado de sus sentimientos y, de paso, haya lanzado un dardo a sus ex Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo.

Desde que saliera a la luz que la nueva colaboradora de 'El tiempo justo' podría tener de nuevo el corazón ocupado tras su paso por 'Supervivientes All Stars', Jessica Bueno se ha rendido a las evidencias y ha oficializado de algún modo que está conociendo a alguien, aunque no quiere aún poner "etiquetas". La también exconcursante de 'GH VIP' ha optado por hablar con naturalidad de ello y ha aprovechado esta intervención para lanzar una pulla a sus ex y la forma en la que llevó esas relaciones pasadas.

Sin hacerse la misteriosa y viendo que lo suyo con Roberto Mendoza es un seceto a voces, Jessica Bueno ha acudido con él a un acto público, el desfile de la firma 'La Parrala' en pasarela We Love Flamenco en Sevilla. Allí se han dejado ver juntos y, aunque la modelo ha posado sola en el photocall, sí que ha dejado claro que el músico está en su vida, aunque de él quiere hablar lo menos posible.

"Yo estoy conociendo a una persona, vivo el presente, al final tengo un pasado y eso también hace que vaya con pies de plomo. Estoy ilusionada. Ya se irá viendo qué va pasando", ha dicho para añadir a continuación que no quiere "cometer los mismos errores que en el pasado", aludiendo de este modo a sus ex con una evidente pulla. Y no ha sido lo único que de Kiko Rivera, Jota Peleteiro y Luitingo ha dicho de ellos.

Al haber escuchado las irónicas palabras de Luitingo de que iban a "hacer una banda, los 'Aristogatos'" por la preferencia de la modelo con los músicos en sus relaciones, Jessica Bueno ha respondido implacable: "Estoy acostumbradísima a que siempre se saque la puntilla a todo. Estoy feliz porque estoy conociendo a alguien y porque también he trabajado en mí y al final no necesito a nadie para estar más o menos feliz".

Y, a pesar de que con su ex Kiko Rivera tiene una buena relación, la exconcursante de 'Supervivientes' también ha tenido unas palabras para él y ha dejado claro que ella no va a hablar nada relativo a Fran, su hijo en común, y si este ya conoce a Lola García, la nueva novia del dj. "Yo no me entrometo en nada, yo no tengo nada que comentar. Forma parte de la vida privada del padre de mi hijo. Confío en que todas las decisiones que tome el padre de mi hijo son las adecuadas pensando en su bienestar", ha dicho rotunda, evitando contestar algo más relativo a este punto.