Ana Carrillo 27 ENE 2026 - 18:55h.

Marta López ha confesado que está cansada de ver imágenes suyas antes de sus retoques estéticos

En 'El tiempo justo' se ha hecho un repaso de las famosas que se han sometido a una rinoplastia y una de ellas es la colaboradora Marta López, presente en plató. Como puedes ver en el vídeo que encabeza el artículo, se han proyectado en pantalla imágenes de su antes y después, provocando que se molestase, porque ha confesado que está "harta" de que se saquen imágenes de su pasado y le ha pedido a César Muñoz que se muestren también la del resto de colaboradores.

El copresentador de 'El tiempo justo' le ha prometido que se sacarán imágenes de otros colaboradores para mostrar cómo han cambiado y Joaquín Prat se ha comprometido a traer fotos de su adolescencia. Antes de mostrar su enfado por ver imágenes suyas de hace 18 años, Marta López ha aclarado que "en la cara" solo se ha hecho una operación estética, la rinoplastia con la que modificó su nariz, y un retoque, que es "un perfilamiento de labios" al que se somete una vez al año.

"Yo ligaba más con mi nariz de antes", ha comentado la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que asegura que en algunas fotos de hace años se ve su nariz diferente pese a que ya estaba operada porque estaba embarazada y en ese momento le "creció" la nariz, negando así que se haya operado la nariz en más de una ocasión.

Alejandra Rubio ha reconocido que se planteó operarse la nariz pero que no se ha atrevido nunca a hacerlo por si se notase la cara muy diferente. Marta López le ha dicho que ese fue el motivo por el que ella tardó un tiempo a decidirse a operarse y también ha revelado que se operó por estética y no por razones de salud: "Yo podía respirar perfectamente".