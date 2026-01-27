Omar Montes enseña lo mucho que ha crecido su hijo: “Que bonito está”
El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' muestra a su pequeños tres meses después de su nacimiento
Hace ya tres meses que Omar Montes y Lola Romero dieron la bienvenida a su primer hijo en común. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se convirtió en papá en octubre y desde entonces ha compartido solo algunas fotos de las primeras semanas de vida del bebé, manteniendo su paternidad en privado. Ahora, ha deleitado a sus seguidores enseñando lo mucho que ha crecido su hijo.
Las últimas veces que el cantante publicó contenido de su bebé en redes sociales, las críticas le llovieron a borbotones. Esta vez ha sido todo lo contrario, pues el exconcursante de ‘Supervivientes’ ha publicado una tierna foto junto a su hijo anunciando que están delicados de salud. “Estamos malitos”, ha puesto acompañando a la instantánea.
En la imagen se ve lo que parece un Omar muy cansado y un bebé precioso mirando fijamente a la cámara. Los comentarios no han tardado en llegar y al contrario que las últimas veces, estos no pueden ser más positivos. “Que bonito está”, ha comentado India Martínez, compañera de profesión.
Otros muchos famosos se han sumado a ella en esta oleada de apoyo y cariño. “No puedo con tanto”, ha puesto Fabio Collorichio, amigo íntimo y pareja de Violeta Mangriñan. Kiko Rivera también se ha animado a comentar y ha puesto una carita de enamorado, emoji que se repite en varias ocasiones y es que sus seguidores se han derretido con la imagen.
Al exnovio de Isa Pantoja no le pilla de nuevas la paternidad. Con tan solo 23 años se convertía en padre de su primer hijo, Omar Jr., fruto de su relación con Nuria Hidalgo, con quién estuvo durante 6 años. Ahora, su primogénito tiene 13 y comparte el corazón de Omar con su hermano pequeño.
Aunque no esté acostumbrado a mostrar esta parte de su vida, Omar ha dejado claro en diversas ocasiones que sus hijos son su vida entera. A pesar de la ajetreada vida que lleva como cantante de éxito, siempre tiene tiempo para dedicárselo a ellos y a su familia. Para el ganador de 'Supervivientes' no hay nada más importante en la vida que eso y es por ello que se esfuerza constantemente por ser un padre ejemplar para sus dos hijos.