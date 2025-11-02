Equipo Outdoor 02 NOV 2025 - 12:11h.

Omar Montes muestra una imagen de su hijo mientras le da un baño

Omar Montes presume del regalo que Rosalía le ha enviado por el nacimiento de su hijo

Omar Montes y Lola Romero se han convertido recientemente en padres de su primer hijo en común, al que han llamado Ismael. La pareja se muestra feliz con el pequeño y no dudan en presumir de hijo en redes sociales, aunque esto les ha acarreado alguna que otra crítica (como cuando mostraron la habitación del hospital llena de gente). Pero lo que más comentarios negativos ha provocado ha sido un vídeo que el cantante ha subido a las redes sociales (concretamente, a su perfil de Instagram), donde muestra a su hijo Ismael mientras le da un baño.

"Mi papi me da un bañito", ha sido el texto que Omar Montes ha escrito junto a un vídeo en el que aparece él mismo mientras baña a su hijo en una bañera para bebés. Se trata de un momento de lo más cotidiano que refleja una escena familiar y doméstica de lo más común y que podría ser similar a la que se produce en cualquier familia que tenga un bebé en casa. Pero el hecho de que el pequeño aparezca desnudo no ha pasado desapercibido para algunos de los seguidores del artista, que no han dudado en mostrar lo disconformes que estaban con el vídeo publicado.

Críticas a Omar Montes por publicar un vídeo de su hijo en la bañera

A pesar de que la publicación cuenta con miles de 'me gusta', muchos son quienes han mostrado sus críticas en los comentarios del post: "Con todo el cariño y respeto, pero creo que no deberías subir esto… por desgracia hay mucho mal en redes y este tipo de vídeos acaban en páginas muy turbias", escribe uno de sus seguidores. Pero hay más comentarios similares haciendo alusión a lo mismo: "Cuida la intimidad de tu hijo, hay mucha gente con muy mala idea en Internet".

Otros son más concisos y, textualmente, citan la ley de protección del menor en redes, aunque la mayoría de las críticas van por el mismo camino: "No sabes quién se ha podido guardar este vídeo y para qué, nunca podrás recuperarlo y es algo que en el futuro puede dañar a tu peque" o "Las y los peques no deberían estar en redes, y mucho menos sin ropa. Hay mucha gente maliciosa y el bebé merece respeto", son algunos de estos comentarios.

Por su parte, Omar Montes, lejos de alarmarse por estos mensaje, no ha decidido hacer ningún cambio al respecto: el vídeo sigue publicado en su perfil oficial de Instagram y acumulando visualizaciones, likes y comentarios de todo tipo.