Marta López carga contra Carmen Borrego por su posible abandono en 'GH DÚO'

¡Carmen Borrego quiere abandonar 'GH DÚO'!: "La decisión está tomada"

La posible salida de Carmen Borrego de ‘GH DÚO’ ha provocado un auténtico terremoto dentro y fuera de la casa. La colaboradora ha tocado fondo y lo ha dejado claro ante las cámaras: “La decisión está tomada. No puedo más. Quiero activar inmediatamente el protocolo de abandono”, repetía entre lágrimas, asegurando que no aguanta ni un minuto más en su estado actual.

Unas palabras que han generado todo tipo de reacciones en plató, especialmente las de Marta López, que se ha mostrado muy crítica con la actitud de Carmen, llegando incluso a afirmar que “si abandona la casa, que no la dejen entrar en Telecinco”. Un comentario que no ha sentado nada bien a Alejandra Rubio, sobrina de Carmen Borrego, que no ha dudado en salir en defensa de su tía.

La hija de Terelu Campos ha recalcado que Carmen lo está pasando realmente mal, que la convivencia dentro de la casa es muy complicada y que nadie puede juzgar el estado emocional de una persona sin estar viviendo esa situación: "¡Ya está bien!”, afirmaba. Mientras algunos colaboradores tachan a Carmen de exagerada y recuerdan que desde el primer día ha mostrado dudas, otros han pedido comprensión. “Carmen es una persona súper divertida y podría estar demostrando mucho más”, ha señalado su sobrina, Alejandra Rubio, defendiendo que la presión y los conflictos dentro de la casa la han superado.

El debate está servido y la audiencia también se divide: ¿debe Carmen Borrego abandonar ‘GH DÚO’ o aguantar y demostrar su verdadera cara dentro del reality? El público de 'El tiempo justo' no tiene claro con quién posicionarse: entre los que apoyan a Carmen Borrego y le dan una segunda oportunidad y los que no les gusta su concurso y quieren que salga de la casa más famosa de la televisión.