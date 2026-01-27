Pedro Jiménez 27 ENE 2026 - 16:29h.

Carmen Borrego no puede más y quiere abandonar 'GH DÚO'. La situación en la casa se ha hecho insostenible para ella y quiere acabar su concurso cuanto antes. Al menos, así se lo ha dicho a sus compañeros, concretamente a Belén Ro: ''No puedo estar temblando, no aguanto 48 horas''.

La hija menor de las Campos ha mantenido una íntima conversación con su mejor amiga en la casa de Tres Cantos y su pareja de concurso, Belén Ro, en donde se ha desahogado y ha mostrado sus ganas de querer irse: "Yo no voy a llegar mucho más lejos, Belén. Llegados a este punto... yo no puedo estar temblando".

"Por eso te digo que esperemos al jueves", le ha pedido Belén Ro. Hay que recordar que ambas están nominadas de cara al próximo jueves, en donde viviremos la segunda expulsión definitiva de 'GH DÚO' después de la salida de John Guts, quien se despidió el pasado domingo de manera definitiva de la casa.

Y es que según las cábalas que ha hecho Belén Ro, este jueves tienen "el 70% de posiblidades" de irse una de las dos: "Yo te propongo que te esperes al jueves". "Si me voy yo te vienes conmigo y si te vas tú, te vas tú", ha añadido Belén Ro. No obstante, a Carmen Borrego se le ha visto decidida en cuanto a su decisión de querer irse: "No voy a esperar 48 horas más. No quiero estar jugando a me voy, me quedo...".

Belén Ro ve esto como un "atacón" de Carmen Borrego: "No quieres vivir bajo ciertas condiciones...". Además, han mencionado a Sonia Madoc, quizás una de las causantes de lo disgustada que se le ha visto a Carmen Borrego en las últimas horas en la casa.

¡Todos los detalles, en 'GH DÚO. Especial Salvación'!

Esta noche en la gala de 'GH DÚO. Especial Salvación' tendremos todos los detalles de su abandono. En plató estarán su hermana Terelu y su hijo José María, en calidad de colaboradores y como defensores suyos.