El conflicto familiar de los Beckham continúa con nuevos posicionamientos entre los hermanos

La indirecta de Brooklyn a su madre, Victoria Beckham, al reaparecer con su mujer tras el escándalo: "Es la imagen más buscada del momento"

El enfado de Victoria Beckham con su hijo mayor, Brooklyn, vuelve a situar a la familia en el centro de la actualidad social. La diseñadora ha reaparecido en París, donde ha sido condecorada como oficial de la Orden de las Artes y las Letras, uno de los mayores reconocimientos culturales que concede el Estado francés. Un acto solemne que, lejos de servir para acercar posturas, ha evidenciado aún más la fractura familiar.

Victoria ha acudido al evento arropada por su marido, David Beckham, y por casi todos sus hijos: Romeo y Cruz, acompañados de sus respectivas parejas, y Harper, la benjamina de la familia. Sin embargo, la gran ausencia ha sido Brooklyn Beckham, que no solo no ha estado presente en un momento tan importante para su madre, sino que tampoco ha mostrado apoyo público hacia ella.

Mientras Victoria recibía el prestigioso galardón, Brooklyn compartía en redes sociales imágenes de su vida junto a su mujer, Nicola Peltz, completamente ajeno a la celebración familiar y marcando distancia tanto con sus padres como con sus hermanos. Una actitud que ha sido interpretada como un nuevo gesto de ruptura en una guerra familiar que parece no tener vuelta atrás.

Los bandos dentro de la familia

Los bandos están claramente definidos: por un lado, Brooklyn y Nicola; por el otro, Victoria, David y el resto de sus hijos. De hecho, la tensión entre los hermanos ha quedado al descubierto cuando Cruz Beckham publicó, y borró minutos después, un vídeo con un mensaje que muchos interpretan como una indirecta directa a Brooklyn: “Imagínate odiando y nosotros simplemente estamos aquí”. Un dardo envenenado con el que deja claro que su prioridad es apoyar a su madre.

El reconocimiento recibido por Victoria no es menor. Se trata de un premio que han recibido figuras como Pedro Almodóvar o Luz Casal, y que pone en valor su trayectoria y éxito como diseñadora de moda, tras años de esfuerzo y una empresa que estuvo a punto de fracasar. La imagen de unidad familiar en París refuerza el mensaje: todos están con Victoria, menos Brooklyn.

Lo que debía haber sido un día de celebración se ha convertido, una vez más, en el reflejo de un distanciamiento cada vez más evidente, con una familia dividida y una relación madre-hijo que, por ahora, parece rota. En esta historia, al menos de momento, Victoria suma uno y Brooklyn sigue en cero.