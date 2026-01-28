Ivana Icardi enseña el antes y el después de su rostro tras someterse a un novedoso tratamiento

Natalia Sette 28 ENE 2026 - 08:01h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se somete a una novedoso tratamiento y desvela en qué cosiste y sus resultados

Ivana Icardi ha decidido cuidarse y dedicarse un rato para ella. La exconcursante de ‘GH DÚO’ ha compartido a través de sus redes sociales que ha acudido a su clínica estética de confianza para someterse a un novedoso tratamiento facial. La influencer enseña el antes y el después de su rostro y explica en qué consiste.

Con su habitual naturalidad, la argentina ha explicado a sus seguidores el motivo de su visita. “Voy a tomarme en serio el dicho de al mal tiempo buena cara. Todavía la buena cara no la tengo”, comentaba entre risas antes de llegar a la clínica. La influencer se ha tomado muy en serio el mejorar el aspecto de su piel y desconectar un poco de la rutina.

No es la primera vez que la influencer se hace algún retoque en la cara, ella misma ha contado qué se ha hecho y cuando pero esta vez es diferente, pues más que un retoque es un cuidado profundo de la piel. “Estoy yendo a hacerme un hydrafacial a mi clínica favorita”, anunciaba antes de mostrar el paso a paso del tratamiento. A la expareja de Finito le encanta porque los resultados son inmediatos pero no invasivos, es por ello que quiere recordárselo a sus seguidores.

Mientras la esteticista se lo hace, ella va contando el paso a paso del procedimiento. “Les quiero contar de qué trata el Hydrafacial: es un tratamiento no invasivo que se lleva a cabo en varios pasos”, comenzaba explicando. El Hydrafacial “limpia, exfolia, extrae y hace un peeling adaptándose al tipo de piel”, lo que permite una limpieza profunda sin dañar el rostro.

Una vez finalizada esta primera fase, el tratamiento se personaliza en función de las necesidades de cada persona. “Una vez superada la fase limpieza, dependiendo el objetivo, se utiliza un booster u otro. Y se sella con luz led”, ha terminado detallando.

El resultado no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores, que han podido comprobar el antes y el después de su piel a través de una imagen que ha publicado también en sus ‘stories’. En ellas, se ve un rostro más luminoso, uniforme y con aspecto descansado. Ivana ha quedado, sin duda, muy satisfecha con el resultado.